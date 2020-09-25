شكرا لقرائتكم حمدى فتحى: مؤمن زكريا أهدانى رقم 8 وأتمنى عودته والرقم مستنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حمدى فتحى لاعب النادى الأهلى، عن كواليس ارتدائه رقم 8 مع الفريق وموقف لاعب الأهلى مؤمن زكريا معه.

وقال حمدى فتحى لاعب النادى الأهلى فى تصريحات لقناة الأهلى: "أول ما جيت كنت بلبس رقم 3 وكان نفسى أخد رقم 8 ولكن صعب جدا أنى أقول لكابتن مؤمن زكريا عاوز الرقم، فمؤمن زكريا جالى وقالى أنت عاوز رقم 8 خد الرقم أهو، وإن شاء الله هيرجع بالسلامة والرقم مستنيك يا مؤمن".

وأضاف حمدى فتحى: "لم أتلق أي عرض ولا أتعامل مع أي وكيل خارجى ومركز مع الأهلى وأحلامى كلها مخطط لها في النادى، وأتمنى عودة الجماهير ترجع تانى لأننا مفتقدينهم جدا وأوعدهم ببطولة أفريقيا وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق حلمنا".

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وأكد حمدى فتحى: "مباراة الوداد فى المغرب صعبة جدا فلازم نرجع بنتيجة إيجابية علشان نحسم التأهل فى مباراة العودة بالقاهرة ونصل للنهائى".

وتابع حمد فتحى: "أرى أن مباراتين ذهاب وعودة أفضل فى نصف نهائى أفريقيا من مباراة واحدة لأنها تمنحك فرصة أكبر للتأهل، ووصلنا لمستوانا قبل كورونا بنسبة 60% ولسه عندنا كتير وهنحاول نستعيد مستوانا قبل مواجهة الوداد".

وأوضح نجم الأهلى: "فايلر مدرب كبير بيتعامل مع كل اللاعبين بحب واللاعيبة كلها بتحبه، وطور معظم مستوى اللاعبين، وأضاف لنا الكثير من الأمور الفنية والتكتيكية".