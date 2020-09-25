شكرا لقرائتكم سامي قمصان: كارتيرون صاحب خبرات كبيرة في الكرة الافريقية وفاير مدرب ممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سامي قمصان المدير الفني المساعد بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للتعاون السعودي والزمالك سابقاً يملك مقومات وخبرات كبيرة في الكرة الإفريقية ساهمت بشكل كبير في تتويجه بعدد من البطولات.

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز قبل انتهاء المنافسات بسبع جولات وذلك عقب الفوز الذي حققه أسوان على حساب الغريم التقليدي نادي الزمالك.

وقال سامي قمصان خلال استضافته بقناة أون تايم سبورتس إن كارتيرون واجه أزمة عدم توفيق مع النادي الأهلي عندما كان مدرباً للقلعة الحمراء بعد خسارته لأبطال أفريقيا والبطولة العربية.

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أضاف سامي قمصان أن كارتيرون يمتلك مقومات اللعب على الحالة النفسية والتي يستطيع من خلالها أن يدفع اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم في المباريات.

بينما لم يتعايش المدير السابق مارتن لاسارتي وتحديداً مع الأجواء المصرية في الوقت الذي يتمتع بخبرات كبيرة في الدوريات الأوروبية.

وعن السويسري رينيه فايلر أكد سامي قمصان أن المدرب ممتاز ويمتلك خبرات قوية في الدوريين البلجيكي والسويسري وبتواجده في القلعة الحمراء استفاد من الأهلي بالحصول على أكثر من بطولة في موسم واحد.