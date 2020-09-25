شكرا لقرائتكم مظهر شاهين: تلقيت عرضا من الأهلي لكن فضلت موناكو الفرنسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث مظهر عبد الرحمن، نجم الكرة المصرية السابق، عن رغبة قطبي الكرة المصرية في الحصول خدماته لدعم خط هجوم لكلا الفريقين خلال فترته في المصري البورسعيدي وقبل أن ينتقل لصفوق فريق موناكو الفرنسي.

وقال مظهر عبد الرحمن في تصريحات تلفزيونية: " حصلت علي اعجاب العديد من الفرق المصرية خلال فترتي مع فريق المصري البورسعيدي، ولعل أبرزهم قطبي الكرة المصرية اللذان دخلوا في صراع للحصول علي خدماتي لتدعيم خط الهجوم حتي وقعت على عقود الانضمام للزمالك في وجود كمال درويش".

كشف نجم الكرة المصرية السابق، عن موسمه الأول مع فريق المصري البورسعيدي، ومطالبة أحد جماهير الفريق منه بالإستمرار في صفوف الفريق الأخضر وعدم الرحيل قائلا:" موسمي الأول مع المصري البورسعيدي يعد الأفضل خلال مشواري في لعبة كرة القدم، فالفريق يعمل كمنظومة واحدة على اعلي مستوى فرحت بتجربتي مع الفريق البورسعيدي، وأتمنى ان تعود هذه الأيام مرة أخري".

وواصل : "أحد مشجعي المصري البورسعيدي طالبني بالإستمرار في صفوف الفريق، ولكني كنت أسعى لتحقيق هدفي وحلمي الذي كنت اهدف إليه منذ الصغر ألا وهو الاحتراف، وهو الأمر الذى تحقق بالفعل من خلال فريق موناكو الفرنسي".

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تحدث مظهر عبد الرحمن، عن بداية مسيرته الكروية في الملاعب المصرية، ودعم زملائه في المقاولون العرب له مما ساعده علي التأقلم سريعا والدخول في أجواء المباريات كاشفا:" بدأت مسيرتي الكروية من خلال معقل فريق ناشئي أبناء الجبل "المقاولون العرب" أحد أبرز الفرق في الدوري المصري".

تحدث مظهر عبد الرحمن، نجم الكرة المصرية السابق، عن رغبة قطبي الكرة المصرية في الحصول خدماته لدعم خط هجوم لكلا الفريقين خلال فترته في المصري البورسعيدي وقبل أن ينتقل لصفوق فريق موناكو الفرنسي.

وقال مظهر عبد الرحمن في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه عمر ربيع ياسين علي قناة "النهار" : " حظت علي إهتمام قطبي الكرة المصرية خلال فترتي في المصري البورسعيدي، مستكملا :" تلقيت عرض من النادي الأهلي عن طريق ثابت البطل لكن فضلت تحقيق حلمي بالإحتراف في موناكو ".

وأكمل: " شغفي لخوض رحلة احترافية فاق كل الحدود فالاحتراف هو حلم يسعي إليه أي لاعب وخصوصا عندما يأتي الاحتراف عن طريق فريق كبير بحجم وقيمة موناكو الفرنسي".