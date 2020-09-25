شكرا لقرائتكم سامي قمصان: الزمالك قادر على تخطي الرجاء المغربي.. ونناقش تقرير الوداد اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد سامي قمصان المدير الفني المساعد بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أنه أعد تقرير عن مباراة الوداد والرجاء المغربيين التي أقيمت مؤخراً لمتابعة المنافس المنتظر في دوري أبطال أفريقيا.
وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز قبل انتهاء المنافسات بسبع جولات وذلك عقب الفوز الذي حققه أسوان على حساب الغريم التقليدي نادي الزمالك.
وقال سامي قمصان خلال استضافته بقناة أون تايم سبورتس إنه سيتقدم عقب تدريب الجمعة بتقرير المباراة للمدير الفني السويسري رينيه فايلر بعد الوقوف على السلبيات والايجابيات التي شاهدتها في أداء الوداد لمناقشة الأمر بالشكل الذي يحقق الاستفادة الكبيرة للفريق في المباراة المقبلة.
وشدد سامي قمصان ان الأهلي قادر على تجاوز الوداد المغربي إذا كان اللاعبين في الأهلي بحالتهم الفنية والبدنية التي اعتدنا عليها.
أضاف مدرب الأهلي أن حظوظ الزمالك قوية في عبور الرجاء البيضاوي الا أن المنافس المغربي يمتلك معدل بدني أكبر من الوداد لكن الأبيض قادر على حسم مواجهته.
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