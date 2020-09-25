شكرا لقرائتكم سعد سمير: أمامي 4 أسابيع للعودة الى التدريبات الجماعية.. والشناوي الأفضل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سعد الدين سمير مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أنه بحاجة الى 4 أسابيع للبدء في المشارك بالتدريبات الجماعية بعد الإصابة التي تعرض لها وأجرى على أثرها جراحة منذ أشهر.

وقال سعد الدين سمير خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس إنه يسعى الى الحصول على تأشيرة ألمانيا للعرض على الطبيب هناك قبل النزول والمشاركة في التدريبات الجماعية مع النادي الأهلي.

أضاف مدافع الأهلي الشهير أن النادي الأهلي يقف جوار كل اللاعبين المصابين نفسياً وبكل ما أتيحت له من مهام.

أوضح سعد سمير ان رحيل اللاعبين الكبار عن الأهلي بالفعل سيكون مؤثر لكن النادي لا يتوقف على رحيل لاعب فهناك الكثير من الأساطير أعلنوا اعتزاهم بداية من الخطيب وكل الأجيال واستمر الفريق يؤدي مهامه.

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وتابع سعد الدين سمير أن سامي قمصان من المدربين المشهود لهم خاصة وأنه لا يحصل على حقه الإعلامي الكافي لما يقوم به من دور كبير في صفوف الفريق.

وواصل اللاعب الدولي الذي كان من ضمن كتيبة الفراعنة في كأس العالم أن محمد الشناوي هو النجم الأول للدوري الممتاز والفريق بفارق كبير عن أقرب منافسيه لكننا لا يمكن أن نغفل ما قدمه حمدي فتحي في الدور الأول كان له تأثير كبير في صفوف الفريق ونفس الحال عمرو السولية بالإضافة الى علي معلول جميعهم يقدمون مستويات رائعة مع الفريق طيلت الموسم.

وعن أزمة الدفاع في الأهلي أكد سعد سمير ان الفريق لم يتلقى سوى 8 أهداف لكن هناك بعض الأخطاء الفردية التي يمكن علاجها والأرقام خير شاهد على أدى المدافعين بالأهلي ببطولة الدوري الممتاز.

وتحدث سعد سمير عن أزمة عدم قيده بقائمة الأهلي خلال فترة اصابته مشدداً الى أنه تعلم من اللاعبين الكبار وكباتن النادي في الأهلي تقديم كل ما لديهم لمساعدة الفريق على تحقيق طموحاته الكبيرة وهذا أمر طبيعي والنادي يقدرنا بالشكل اللائق ويقدم لنا يد العون في كل الأزمات.