شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: سعيد بفوز التعاون لأنه كسب فريق قطري لكن قرفان منهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعرب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، عن سعادته بفوز التعاون السعودى وصعوده لدور الـ16 لدورى أبطال آسيا، رغم أن من يدربه الفرنسى باتريس كارتيرون الذى رحل عن تدريب الفارس الأبيض.
قال فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: سعيد بفوز التعاون مع كارتيرون لأنه كسب فريق قطرى لكن أنا فرقان منه.
أوضح: "بالنسبة لمن ينتقدون التعاقد مع باتشيكو بسبب هروبه من الزمالك بقولهم فيه وفد من نادى الشباب السعودى جه عشان يعتذر وقال لو عايزين المدرب نرجعه ولو عايزين شرط جزائى ندفعه".
كشف: اتفقت مع فرج عامر على تأجيل مباراة الزمالك وسموحة فى الكأس وخاطبنا اتحاد الكرة بذلك لنه من الصعب لعب مباراة سموحة ثم مباراتين فى الدورى قبل السفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء بالبطولة الافريقية.
وجه رسالة إلى جماهير الزمالك قائلا: "عمرو الجناينى هو اللى قدم شكوى فيا للجنة الأولمبية وخصم 3 نقاط من الزمالك ووقف شيكابالا بسبب الحكم اللى واخده على البنك بتاعه بالاخلاء بسب 118 مليون جنيه".
أوضح: "حسن مصطفى عميل لقطر ومدينله طيارة خاصة وهشام حطب اخوانجى مش عارف ازاى سايبنه رئيس اللجنة الاولمبية".
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