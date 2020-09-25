شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يستقبل المشجع الزملكاوى محمد عبد اللطيف فى مكتبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبل مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، مشجع القلعة البيضاء، محمد عبد اللطيف، فى مكتبه، للاستماع لبعض المشكلات التى تواجهه، حيث وعده رئيس قلعة ميت عقبة بالحديث مع مسئولى وزارة التضامن الاجتماعى من أجل توفير مسكن له، حيث طالبه بالصبر والتعامل بكرامة وكبرياء فى مواجهة أزماته، والحديث مع المحافظ لحل مشكلاته، مشددًا على أن نادى الزمالك سيظل يقف بجواره دائمًا، ويعد عبد اللطيف أحد مشجعى نادى الزمالك المهووس بحب النادى الأبيض رغم فقدانه حاسة البصر فى صغره.

وكان مرتضى منصور قد وجه تحذيرا لأعضاء النادى الأبيض من التواجد فى مجموعات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى التى تحمل اسم النادى وغير رسمية، حيث شدد إنه تم شطب عضوية تابعة لإحدى السيدات التى قامت بمهاجمة النادى عبر مواقع التواصل الاجتماعى، محذرا الأعضاء من التعامل مع تلك الصفحات غير الرسمية.

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وأوضح مرتضى منصور خلال كلمته إلى أعضاء نادى الزمالك، مساء اليوم، الخميس، عبر إذاعة النادى الداخلية، إن على أعضاء النادى التواجد فى الصفحات الرسمية الخاصة بقلعة ميت عقبة لمتابعة كل ما يخص النادى الأبيض، محذرا من التواجد فى صفحات غير رسمية تحمل اسم النادى الأبيض عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وأوضح مرتضى منصور، إن قيمة عضوية فرع النادى بقلعة ميت عقبة ستكون 250 ألف جنيه بداية من شهر أكتوبر المقبل، مضيفاً إن العضو العامل فى فرع النادى بميت عقبة سيكون بالتبعية عضوا فى فرع النادى الجديد بمدينة السادس أكتوبر والذى أوضح إنه سيتم الانتهاء من إنشاءه فى العام المقبل بعد الانتهاء من التصور الخاص به خلال الفترة الماضية.

يذكر، أن الزمالك سيواجه نظيره الجونة، فى الثامنة من مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى ستقام على ستاد القاهرة، وسيتولى قيادتها المدرب البرتغالى باتشيكو، المدير الفنى للأبيض، بعدما تم الاتفاق معه لخلافة الفرنسى باتريس كارتيرون فى قيادة الفريق الأول.