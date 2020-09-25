شكرا لقرائتكم سامي قمصان: سيد عبد الحفيظ له دور كبير فى الفوز بالدوري الموسم الماضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سامى قمصان المدير الفنى المساعد بالفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، أن هناك دورا كبيرا لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة فى التتويج ببطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم الماضي.

وتوج النادى الأهلى بلقب الدورى المصرى الممتاز قبل انتهاء المنافسات بسبع جولات، وذلك عقب الفوز الذى حققه أسوان على حساب الغريم التقليدى نادى الزمالك.

وقال سامى قمصان خلال استضافته بقناة أون تايم سبورتس، إن البطولة كانت بالطبع صعبة فى ظل الظروف التى مر بها النادى لكن كان هناك شعب يشجع النادى ودولة تشجع الفريق وبالتالى لم نفقد أمل التتويج ببطولة الدورى المصرى الممتاز.

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أضاف سامى قمصان أن شعور اللاعبين فى المسئولية جعلهم يتحملون الأعباء، خاصة أنهم جعلوها أفضل بطولة حصل عليها الفريق خلال الفترة الماضية.

تابع سامى قمصان أن هناك البعض حاول التشكيك فى الفريق والنادى كما واجه النادى تحديات وتجاوزات وتشكيك فى ثوابت ومبادئ النادى وهو ما جعل عودة الأهلى للبطولة والفوز بها أمر يدعونا للفخر.

وشدد سامى قمصان أن محمود الخطيب رئيس النادى فى الموسم الماضى طالب اللاعبين والفريق بالرد فى الملعب والتأكيد على أن الأهلى لا يمكن أن يقبل التجاوز فى حقه.

وواصل مدرب الأهلى أن التجاوزات غير مقبولة فى الرياضة خاصة وأن الهجوم بات به أمور لا يمكن تقبلها نهائياً ولابد من عودة العلاقات الطيبة التى يحتفظ بها الأندية منذ فترة طويلة مشدداً على التنافس الرياضى لا يمكنا لا تنسينا الاحترام والود بين الجميع.