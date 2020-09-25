شكرا لقرائتكم حسام عبدالمنعم: مروان محسن لا يصلح للأهلي .. وعودة آزارو ضرورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد حسام عبدالمنعم نجم الزمالك السابق أن مروان محسن لا يصلح لقيادة هجوم المارد الأحمر، فى ظل تذبذب مستواه خلال الفترة الأخيرة.

وقال عبد المنعم في تصريحات تلفزيونية: " الأهلي بحاجة لتواجد وليد أزارو في الموسم المقبل بشكل قوي، خصوصًا أن في ظل حالة التراجع التي يعاني منها مروان محسن".

وتابع: "رحيل فايلر قد يكون في مصلحة صالح جمعة، في ظل وصول العلاقة بينهما إلي طريق مسدود".

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ومن ناحية أخرى يفاضل الجهاز الفني للمنتخب بين الثنائي مروان محسن مهاجم الأهلي وحسام حسن مهاجم سموحة لاختيار لاعب منهما للتواجد في معسكر الفراعنة المقبل في شهر نوفمبر في الفترة من 9 إلي نوفمبر ويتخلله مباراتين أمام توجو في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2022 التي تستضيفها الكاميرون ،بجانب مصطفي محمد و أحمد حسن كوكا المحترف بصفوف باناثينكوس اليوناني بعد ظهوره بمستوي مميز مع الفريق اليوناني والفوز معهم بلقب الدوري.