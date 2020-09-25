شكرا لقرائتكم بيومى فؤاد للاعبى الأهلى: متعونا وأبوس أيديكم خدوا بالكم من رجليكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب الفنان بيومى فؤاد، لاعبى الأهلى بالاستمتاع في المباريات المتبقية في الدورى ومتعونا بالأداء والأهداف بعدما حسم الفريق اللقب لصالح قبل 7 جولات من النهاية.

وقال بيومى فؤاد في مداخلة بقناة الأهلى: "أول مرة أتفرج على ماتشات الأهلى بعد حسمه للدورى السنادى علشان أتفرج على استعداداته لمواجهة الوداد، لأن المباريات الباقية دائما بتكون تحصيل حاصل".

وعن مباراة الوداد، أكد بيومى فؤاد: "هنعمل نتيجة إيجابية هناك بإذن الله ونعمل مباراة كبيرة زى مباراة النجم الساحلى هنا وسيكون النهائى مصريا بين الأهلى والزمالك، وموافقة الأهلى على تأجيل المباريات علشان أخواتنا المغاربة ده شيء كبير وموقف مشرف من الأهلى ومفكرش أنه يستغل الموقف بعد إصابة العديد من لاعبى الوداد بفيروس كورونا".

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وأضاف بيومى فؤاد: "أى إشاعة بشوفها على الأهلى بتصل بحبايبى فى القناة علشان اعرف الحقيقة، ولكن مش عارف ليه مش بيتكسفوا من كثرة الإشاعات والأكاذيب اللى بيطلعوها زى أن فايلر مشى منذ فترة كبيرة وعندهم إصرار على ده".

وطالب بيومى فؤاد لاعبى الأهلى، بالاستمتاع في المباريات ومتعونا وأبوس أيديكم خدوا بالكم من رجليكم.

وقال بيومى فؤاد: "حمدى فتحى لاعب زكى وهو عنده شخصية النادى الأهلى القتال والاحترام وبيساعد المدربين بذكائه وعارف هو بيعمل إيه فى الملعب وبعتبره لاعب جوكر فى الأهلى".