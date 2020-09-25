البطائح يتوج بطلاً لدوري كرة الصالات

توج فريق نادي البطائح بطلاً لدوري كرة قدم الصالات لموسم 2019-2020 بعد فوزه بنتيجة 4-2 على فريق نادي خورفكان في المباراة الفاصلة التي جرت بينهما، أمس الخميس، على ملعب صالة نادي البطائح. وكان البطائح فاز في المباراة الأولى بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 4-4 ، وفي المباراة الثانية فاز خورفكان بنتيجة 2-0 ، ليحتكم الفريقان إلى مباراة فاصلة ليبتسم الحظ للبطائح وينهي المباراة برباعية مقابل هدفين، ويتوج باللقب الغالي.. سجل أهداف الفريق الفائز برونو (هدفين)، وهدف لكل من عمر بالحاج، وسعود خلفان، بينما سجل للفريق الخاسر خالد الشوكة، وعمر النقبي، وهذا هو التتويج الأول للبطائح خلال مسيرته، بينما حصد خورفكان اللقب مرة واحدة في عام 2015.

حضر المباراة وتوج الفائزين عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وجرت مراسم التتويج وفقاً للإجراءات والتدابير الاحترازية المشددة بسبب جائحة «كورونا»، وشهد المباراة حضور مميز ممثل في عبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، وعمران عبدالله النعيمي، أمين سر عام اللجنة ومشرف المسابقات، وحمد بن حمودة الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي البطائح، وعبيد سعيد الطنيجي، أمين السر العام لنادي البطائح، وسالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، وعمار علاي وعبدالله الشحي وحارب الرميثي، أعضاء اللجنة التنفيذية، وإبراهيم المنصوري عضو لجنة الحكام في اتحاد الكر،ة وراقب المباراة المقيّم أحمد السلامي.