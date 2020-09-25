إصابة إبراهيموفيتش بـ«كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، هداف ميلان لكرة القدم، بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكر النادي الإيطالي، أمس الخميس.

وأوضح النادي: يعلن ميلان أن نتائج المسحة التي خضع لها زلاتان إبراهيموفيتش جاءت إيجابية قبل مباراة ميلان وبودو غليمت النروجي في الدور التمهيدي الثالث من الدوري الأوروبي، وأبلغنا السلطات الصحية المختصة، ووُضع اللاعب فوراً في حجر صحي.