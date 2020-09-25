«الفرسان» يواجه الأهلي السعودي بمعنويات عالية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب

سادت أجواء الفرحة فريق شباب الأهلي بعد تأهله إلى دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا، إثر قرار الاتحاد الآسيوي باعتبار الهلال السعودي منسحباً من البطولة حسب اللوائح، والذي أعاد «الفرسان» إلى صلب المنافسة وجاء بمثابة هدية من السماء بعدما كانت فرصة ممثل كرة الإمارات تضاءلت في بلوغ ثمن النهائي حيث كان ( قبل قرار الاتحاد الآسيوي) سيواجه الهلال متصدر المجموعة الثانية ب 11 نقطة فيما هو ثالثاً ب 7 نقاط، بعد باختاكور الثاني ب 8 نقاط، والذي تصدر المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط بعد فوزه على شهر خودرو 1 - 0 على استاد الجنوب ( الأربعاء) في الجولة السادسة، وتأهل معه شباب الأهلي ثانيا ب 7 نقاط بعد إلغاء نتائج الهلال السعودي في البطولة.

ونشر شباب الأهلي على موقعه الرسمي صوراً لفرحة لاعبيه ابتهاجاً بالتأهل مشيراً إلى موعدهم المرتقب مع فريق الأهلي السعودي في مباراة ثمن النهائي غداً السبت فيما واصل الفريق تحضيراته أمس وسط ارتفاع معنويات اللاعبين بالتأهل الذي خدمتهم فيه الظروف.

ومن ناحية أخرى خضع أحمد العطاس، لاعب شباب الأهلي لعملية جراحية ناجحة في الأنف بعد عودته إلى دبي، من جراء الإصابة التي كان تعرض لها في مباراة بختاكور في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا، وأعربت إدارة النادي عن أمنياتها بالشفاء العاجل للاعب وعودته السريعة إلى الملاعب.