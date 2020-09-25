شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تبديلات للاعبين في مسابقات أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» أمس الخميس، أنه سيبقي على قاعدة السماح بإجراء 5 تبديلات في مسابقاته للموسم الكروي الجديد، والتي اعتمدت بعد استئناف المنافسات الموسم الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، فيما لم يحدد ما إذا ستنطبق على نهائيات كأس أوروبا للمنتخبات.
وأشار الاتحاد القاري إلى أن قراراً آخر سيتخذ في وقت لاحق بما خص كأس أوروبا التي أرجئت من العام الحالي إلى صيف 2021 بسبب الجائحة.
كما أعلن «ويفا» أن نهائيات النسخة الحالية من دوري الأمم ستقام بين 6 و10 أكتوبر المقبل مشيراً إلى أن إيطاليا، هولندا وبولندا أبدت رغبتها في استضافة المباريات (نصف النهائي والمباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث).
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