زينجا البديل الأقرب لكانيدا في خورفكان

تقدم الإسباني راؤول كانيدا مدرب خورفكان باستقالته، وعلم «الخليج الرياضي» أن المدرب اعتذر عن عدم الاستمرار في تدريب الفريق بسبب ظروف خاصة، فودع اللاعبين قبل تدريب الأربعاء وأخطرهم برحيله، وينتظر أن تعقد إدارة شركة كرة القدم بالنادي اجتماعاً خلال الساعات المقبلة لمناقشة استقالة المدرب وتحديد البديل، ويتوقع أن يصدر النادي بياناً يوضح فيه أسباب رحيل المدرب خاصة أن هناك جدلاً كبيراً أثير حول رحيله.

وقاد راؤول النسور في مباريات ودية، لكنه لم يشرف على الفريق في الاستحقاقات الرسمية، وتردد أن الإيطالي زينجا أقوى المرشحين لخلافة المدرب الإسباني، لكن المتابعات أفادت بوجود أسماء أخرى مرشحة للوقوف في منطقة النسور الفنية خلفاً لكانيدا.

وأشرف كانيدا على تدريب النسور خلال سبعين يوماً تقريباً من تاريخ وصوله للدولة وتسلمه مهامه رسمياً إلى إعلان رحيله عن النادي، ليصبح أول مدرب يرحل في دوري الإمارات من دون الإشراف على أي مباراة رسمية، مسجلاً أسرع استقالة في الموسم الحالي.