الشارقة يخسر ويودع دوري أبطال آسيا

ودع فريق الشارقة دوري أبطال آسيا من دور المجموعات بعد خسارته من بيرسبوليس الإيراني أمس بنتيجة 0-4 ، وظهر فريق الشارقة أمس بمستوى متواضع بالمقارنة بأدائه في المباراتين الماضيتين أمام التعاون والدحيل ولم يستطع مجاراة الفريق الإيراني وكان هناك تباعد بين خطوط الفريق خصوصاً خط الوسط الذي لم يكن له دور في الملعب مما أفقد الفريق توازنه بعد أن استقبل الهدف الأول في الدقيقة الثانية من المباراة بفضل رأسية شجاعي خليل زاده، ولم يستوعب لاعبو الشارقة الدرس ودانت السيطرة لبيرسبوليس الذي نجح في تسجيل هدفين قبل نهاية الشوط الأول عن طريق إيسا آليكاسير، وفاهيد أميري وكانت الأهداف الثلاثة من كرات عرضية وبضربات رأسية ، ورغم ذلك أنقذ عادل الحوسني أكثر من هدف فيما لاحت للشارقة فرصة واحدة في الشوط الأول كانت لويلتون الذي تسلم داخل المنطقة لكنه لم يحسن التصرف لينتهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة لبيرسبوليس.

في الشوط الثاني تحسن أداء فريق الشارقة ولكن دون فاعلية تذكر أمام المرمى وحصل ويلتون على فرصة لتذليل الفارق لكنه سدد بين يدي الحارس، ولم تكن هناك ردة فعل من لاعبي الفريق كما لم تكن تبديلات المدرب عبد العزيز العنبري في الموعد ولم تشكل الإضافة المرجوة وحل خالد باوزير بديلاً لمحمد خلفان ، بينما دخل سالم صالح بديلا لعلي الظنحاني في العشر دقائق الأخيرة ، وقبل نهاية المباراة سجل بيرسبوليس الهدف الرابع عن طريق مهدي عبدي لتنتهي المباراة بخسارة فريق الشارقة بأربعة أهداف نظيفة لصالح بيرسبوليس.

وبهذه النتيجة ودع الشارقة البطولة بعد أن جمع 7 نقاط فيما تأهل بيرسبوليس ب10 نقاط في المركز الأول ثم التعاون في المركز الثاني ب9 نقاط عقب فوزه أمس على الدحيل بهدف في اللحظات الأخيرة.

وفي مباراة أخرى حقق العين فوزه الأول في البطولة على حساب النصر السعودي بهدف نظيف سجله لابا كودجو في الدقيقة 19 من عمر اللقاء، ليوقف المسلسل السلبي من عدم الانتصار في 13 مباراة توالياً، حيث يعود فوزه الأخير إلى نسخة 2018 على حساب الريان القطري 4-1.