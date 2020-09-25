شكرا لقرائتكم خبر عن مسافي يواجه رديف الفجيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحل فريق التعاون ضيفاً على رديف الفجيرة في مباراة ودية مساء الجمعة بملعب الفجيرة، وكان التعاون لعب أمام العربي مؤخراً وخسر بهدفين لثلاثة، وينتظر أن يشرك المدرب عارف شلنك المدير الفني للتعاون أكبر عدد من اللاعبين في التجربة، وقد تشهد المباراة مشاركة المهاجم البرازيلي فييليب الذي غاب عن اللقاء السابق إلى جانب اللاعب مالك الشحي.

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