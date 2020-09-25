شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان جدول استئناف دوري السلة وتحديد البطل 20 أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أعلن اتحاد كرة السلة الجدول المعدل لاستكمال مباريات دوري الرجال لموسم 2019-2020، بإقامة مباريات المرحلة الثانية، وتشمل استكمال ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي، وسيستأنف الدوري من محطة ربع النهائي، بلقاء وحيد يجمع الوصل مع البطائح، تسفر نتيجته عن تحديد هوية الفريق الرابع المكمل للمربع الذهبي واللحاق بفرق شباب الأهلي والنصر والشارقة التي ضمنت تأهلها عقب إعلان أندية بني ياس والظفرة والجزيرة عدم رغبتها في إكمال البطولة، علماً أن البطائح فاز ذهاباً بنتيجة 64-60 في مارس الماضي قبل توقف النشاط، على أن تقام المباراة الفاصلة في حالة فوز الوصل في الإياب يوم السادس من أكتوبر.

وتقام مباريات نصف النهائي بنظام الدووري من دور واحد على ملاعب محايدة، على أن يتم منح الفريق المتصدر في هذه المرحلة حق استضافة المباراة النهائية ويسبقها مباراة تحديد المراكز.

وتقام يوم 6 أكتوبر مباراتا نصف النهائي «ملعب محايد» وتجمع الأولى شباب الأهلي والشارقة، والثانية النصر مع المتأهل من الوصل والبطائح، وتحدد لها موعد بديل يوم العاشر من الشهر نفسه، حيث سيتم ترحيل المباريات لمدة ثلاثة أيام في حال أقيمت فاصلة بين الوصل والبطائح.

وتقام يوم 10 أكتوبرأو 14 أكتوبر مباراة النصر والمتأهل من الوصل أو البطائح، فيما يلتقي الشارقة مع شباب الأهلي، فيما تقام يوم 14 أو 17 أكتوبر مواجهتا شباب الأهلي والمتأهل من الوصل والبطائح، والنصر والشارقة، وستقام يوم 17 أكتوبر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بينما تقام يوم 20 أكتوبر مباراة تحديد المركزين الأول والثاني، علما أن المباراتين ستقامان على ملعب المتصدر.

وأخطر اتحاد كرة السلة الأندية المعنية ببروتوكول عودة نشاط كرة السلة بالنسبة لمسابقات الرجال، وتاريخ فحصات الـPCR، مشيراً إلى أنه ستطبق التعديلات الجديدة لقانون اللعبة اعتباراً من يوم الأول من شهر أكتوبر المقبل.