الجسمي مشرفاً وفيصل مديراً للفريق.. البرازيلي ماركينوس مدرباً لصالات الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

أكملت إدارة نادي الشارقة لكرة القدم إجراءات التعاقد مع مدرب المنتخب البرازيلي لكرة قدم الصالات ماركينوس خافيير لمدة موسم واحد، جاء ذلك بحضور عمران الجسمي عضو مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم المشرف المالي والإداري، كما تم التعاقد مع ويلسون مارينز مساعداً للمدرب وثلاثة لاعبين برازيليين سيتم قيدهم في فئة اللاعب المقيم وهم: لوكاس ميرندا، وجابرييل شافيز، وكارلوس إدواردو، كما قررت إدارة الشركة إسناد مهمة مدير الفريق لفيصل عبدالله محمد البلوشي، بينما سيشغل خليفة الحمادي منصب مدير التواصل والشؤون الإدارية.

ومن المقرر أن يقود ماركينوس تدريب فريق كرة صالات الملك للموسم الأول بعد عودة النشاط للنادي، ويتولى ماركينوس مهمة مدرب المنتخب البرازيلي من العام 2017، وهو صاحب خبرة وإنجازات كبيرة وسبق له الفوز بجائزة أفضل مدرب لكرة القدم بالصالات التي تقدمها «فيوتسال بلانيت» بواقع أربع مرات كما فاز ببطولة الدوري البرازيلي في 2015 .

وعلى صعيد المنتخبات حقق خافيير مع المنتخب البرازيلي بطولة الكونمنبول لثلاث سنوات متتالية، إضافة لفوزه ببطولة جنوب أمريكا لموسمي 2018-2019 وبطولة القراند بريكس مع المنتخب البرازيلي.

وكذلك فإن مساعد المدرب ويلسون ماريز يعد من أصحاب الخبرة الكبيرة في كرة القدم الخماسية «19 عاماً في عالم التدريب» وسبق له العمل في الدولة والمنطقة حيث عمل في البرازيل وإسبانيا والكويت بالإضافة إلى الإمارات وبالتحديد في نادي النصر والمنتخب الإماراتي لكرة قدم الصالات، ومن المتوقع أن يمثل اللاعبون لوكاس ميراندا وجابرييل شافيز وكارلوس إدواردو والملقب بـ «كادو» وهو لاعب مليحة السابق، إضافة كبيرة.

وعلى صعيد الجهاز الإداري وقع الاختيار على الإداري فيصل عبدالله محمد لشغل منصب مدير الفريق وهو المدير السابق للمنتخب الإماراتي لكرة الصالات في العديد من البطولات أبرزها الأولمبياد وكأس آسيا، كما سبق له العمل في أندية الوصل والظفرة التي شغل فيها منصب مدير الفريق في ثلاثة من نهائيات بطولات آسيا للصالات، إضافة لبطولة القارات للصالات في البرازيل التي حقق فيها الظفرة المركز الثالث ونال برونزية مونديال الأندية، كما يمتلك فيصل خبرة كبيرة في العلاقات العامة وتنظيم الفعاليات والإعلام والتسويق، فضلاً عن نجاحاته في بطولتي ناس والشارقة الرياضية في السنوات الماضية ويعتبر عميد الإداريين في اللعبة، كما اختارت الشركة الحكم الدولي واللاعب السابق خليفة الحمادي مديراً للتواصل والشؤون الإدارية.

وأعرب المدرب ماركينوس خافيير عن شكره لإدارة نادي الشارقة على الثقة الكبيرة وطريقة تعاملهم الاحترافية في إنهاء التعاقد وأكد بأنه متشوق للبدء بمهامه والدخول في تحد جديد وأن يقدم الفريق نتائج إيجابية لا تقل عن نتائج فريق كرة القدم في الفترة الأخيرة، ووعد أن يقدم كل خبراته التي اكتسبها خلال الفترة السابقة، وتمنى التوفيق لجميع اللاعبين، وأن يشكلوا إضافة ودعماً قوياً للعبة كرة قدم الصالات في الدولة.

ومن جانبه، وجه عمران الجسمي المدير المالي والإداري في شركة كرة القدم شكره لمجلس إدارة نادي الشارقة وفي مقدمتهم علي سالم المدفع بعد الموافقة على عودة لعبة كرة قدم الصالات لنادي الشارقة، وأعرب عن سعادته لوجود اسم الشارقة وتمثيل الإمارة في مختلف الألعاب الرياضية في الدولة، وأكد الجسمي بأن المشاركة هدفها تكوين فريق قوي قادر على المنافسة على ألقاب الموسم وإحرازها.

وأضاف: «جاء التعاقد مع المدرب البرازيلي ماركينوس خافيير نظراً لقوة السيرة الذاتية للمدرب والذي يشرف على المنتخب البرازيلي والذي يعد من أفضل المنتخبات العالمية ووجوده مع فريق الشارقة سيشكل إضافة قوية ليس فقط على مستوى نادي الشارقة إنما على كرة الإمارات بشكل عام، كون أن المدرب يعتبر محاضراً دولياً وله عدد من الكتب والإصدارات التي تتحدث عن الخطط والفنيات الخاصة بلعبة كرة قدم الصالات، ما يساعد النادي واللجنة التنفيذية للعبة من خلال إقامة الندوات والمحاضرات لأن أحد أهداف النادي هو تطوير الكوادر البشرية بالدولة».