شكرا لقرائتكم خبر عن المقبالي ينضم للفريق.. الطويل: الإمارات يسير في الاتجاه الصحيح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

تعاقد نادي الإمارات مع المدافع سيف المقبالي حتى نهاية الموسم معاراً من نادي الجزيرة، وأشاد خليل الطويل عضو مجلس الإدارة مشرف الفريق الأول بالمقبالي وأكد أنه إضافة للفريق الساعي للعودة لدوري الخليج العربي من جديد، وقال الطويل: «المقبالي لاعب دولي وسبق أن ارتدى شعار المنتخب وهو بلاشك سيعزز قوة خط الدفاع وسيفيد الفريق».

وأضاف: «حالة من الاحباط سيطرت علينا بعد قرار إلغاء دوري الأولى، وبالتالي بقاء الفريق عاماً آخراً مع الهواة بعد أن كان على بعد نقطة من الصعود ولكن تجاوزنا هذه الإحباطات وعملنا على إعادة ترتيب الأوراق، الإدارة بقيادة محمود الشمسي لم تقصر، بفضل دعمها نجحنا في تجديد عقود معظم اللاعبين وتقريباً حافظنا على 95% من عناصر الفريق وتعاقدنا مع عناصر مميزة أخرى، ووفرنا معسكراًَ جيداً والفريق أدى تجارب ودية مفيدة ووصل إلى مرحلة مطمئنة من الجاهزية وهو أكثر رغبة وإصراراً على تحقيق الصعود».

وأكد الطويل أن الإدارة لن تدخر جهداً في توفير كل ما يلزم من أجل أن يحقق الفريق هدفه، وعن إضافة المزيد من اللاعبين، قال إن كل التعاقدات التي تمت جاءت بموافقة أو طلب من المدرب وذكر أنه في حال طلب المدرب عناصر جديدة فالإدارة لن تتأخر في تلبية طلبه.