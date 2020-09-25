شكرا لقرائتكم خبر عن مصفوت يلتقي دبا الحصن والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخوض فريق مصفوت تجربة ودية أمام دبا الحصن مساء الجمعة، بملعب الأخير ضمن استعدادات الفريقين لدوري الهواة وتصفيات الكأس، وخاض مصفوت حتى الآن 6 مباريات ودية ولم يخسر في أي منها، وقال طارق الحضيري مدرب القناصة إن فريقه يؤدي مباراة أسبوعياً وفي يوم الجمعة بالتحديد، لأنه يفضل أن يتبع نفس نظام وبرمجة الدوري، واعتبر أن التجارب التي خاضها مصفوت جيدة ومفيدة، متطلعاً إلى تحقيق المزيد من المكاسب من التجارب المقبلة.
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