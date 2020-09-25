«حشيمة» أميرة للحول و«سلهود» بطل الزمول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

كان التميز في الشوط الرئيسي للحول المحليات في ميدان المرموم، من نصيب «حشيمة» ملك ناصر محمد الهاملي والتي قطعت رحلة ستة كيلومترات في زمن وقدره 9:37:0 دقيقة، فيما كانت «الجموح» بشعار مرغم هي صاحبة الناموس في ثاني الأشواط للحول المهجنات حيث أهدت مالكها حمد راشد الكتبي الصدارة بتوقيت بلغ 9:41:0 دقيقة.

وبالمقابل أظهرت سلالة سلهود قدراتها من خلال ثالث الأشواط للزمول المحليات، حيث تمكن «سلهود» ملك سالم راشد الوهيبي من الظفر بالمركز الأول محققاً 9:42:5 دقيقة، وحسم «نايف» لسالم مسفر المنصوري صدارة الشوط الرابع للزمول المهجنات بزمن وقدره 9:42:5 دقيقة.

وتمكن شعار فلاح فهد الهاجري من الحصول على لقب التوقيت الأفضل في ميدان المرموم لليوم الثاني على التوالي بعد أن كسبت «هجامة» صدارة الشوط الرابع عشر للحول المهجنات، وذلك في سباقات الكبار التي أقيمت على مدار ستة عشر شوطاً صباح الخميس، وتمكنت المطية المميزة من الوصول إلى خط النهاية مسجلة زمناً بلغ 9:35:9 دقيقة.