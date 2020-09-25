اتحاد السباحة يوقف إجراءات العملية الانتخابية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أوقف اتحاد السباحة وكرة الماء والغطس، جميع إجراءات العملية الانتخابية التي تمت من قبل، كما ألغى استمارات الترشح التي تقدم بها بعض المرشحين للتنافس على الرئاسة والعضوية، وخاطب الاتحاد الأندية الخميس، بتعميم أخطر فيه أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد بقرار الإيقاف، مشيراً إلى أنه سيتم توزيع الاستمارات الجديدة في وقت لاحق.

وأوضح الاتحاد أن الإيقاف جاء بناء على توجيه الاتحاد الدولي للسباحة «فينا» بإيقاف العملية الانتخابية للاتحاد حتى يتم الاعتماد النهائي للنظام الأساسي ولائحة الانتخابات الخاصة بالاتحاد.

يذكر أن لجنة انتخابات السباحة برئاسة محمد العامري المعينة من الجمعية العمومية للاتحاد في اجتماعها الأخير «غير العادي» كانت باشرت مهامها وأعلنت البرنامج الزمني للانتخابات وحددت يوم 21 من أكتوبر المقبل موعداً لعقد الاجتماع الانتخابي لتختار الجمعية العمومية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للدورة المقبلة 2020- 2024.