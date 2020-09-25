شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السباحة يوقف إجراءات العملية الانتخابية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب
أوقف اتحاد السباحة وكرة الماء والغطس، جميع إجراءات العملية الانتخابية التي تمت من قبل، كما ألغى استمارات الترشح التي تقدم بها بعض المرشحين للتنافس على الرئاسة والعضوية، وخاطب الاتحاد الأندية الخميس، بتعميم أخطر فيه أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد بقرار الإيقاف، مشيراً إلى أنه سيتم توزيع الاستمارات الجديدة في وقت لاحق.
وأوضح الاتحاد أن الإيقاف جاء بناء على توجيه الاتحاد الدولي للسباحة «فينا» بإيقاف العملية الانتخابية للاتحاد حتى يتم الاعتماد النهائي للنظام الأساسي ولائحة الانتخابات الخاصة بالاتحاد.
يذكر أن لجنة انتخابات السباحة برئاسة محمد العامري المعينة من الجمعية العمومية للاتحاد في اجتماعها الأخير «غير العادي» كانت باشرت مهامها وأعلنت البرنامج الزمني للانتخابات وحددت يوم 21 من أكتوبر المقبل موعداً لعقد الاجتماع الانتخابي لتختار الجمعية العمومية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للدورة المقبلة 2020- 2024.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد السباحة يوقف إجراءات العملية الانتخابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.