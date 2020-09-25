برشلونة وأتلتيكو وإشبيلية تبدأ المشوار في الدوري الإسباني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتطلع غرناطة وريال بيتيس متصدرا ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليغا سانتاندير» إلى مواصلة سجلهما المثالي وحصد الانتصار الثالث على التوالي، فيما تستهل فرق برشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية والصاعد الجديد إلتشي، مشوارها في الموسم الجديد 2020-2021، وذلك في الجولة الثالثة من المسابقة التي يتوقع أن تشهد تغييرات عديدة على لائحة الترتيب مع المباريات التي تقام على مدار الأيام الـ10 المقبلة.

وتشهد أمسية السبت المقبل مواجهة طاحنة على ملعب بينيتو فيامارين، حيث يستقبل مدرب ريال بيتيس الجديد مانويل بيلغريني فريقه القديم ريال مدريد.

واستهل فريق زين الدين زيدان حملة الدفاع عن اللقب بالتعادل سلباً مع ريال سوسيداد يوم السبت الماضي، وهو الذي حصد نقطة واحدة فقط في آخر ثلاث مواجهات أمام «لوس فيرديبلانكوس».

فيما يشهد ملعب واندا ميتروبوليتانو عصر الأحد المقبل، انطلاق مشوار أتلتيكو مدريد هذا الموسم في «لا ليغا» بمواجهة غرناطة، ونجح الفريق الأندلسي في الفوز في أول مباراتين في الدوري هذا الموسم، لكن المرة الأخيرة التي حقق فيها الفوز على منافسه العاصمي تعود إلى عام 1959، لكن فريق المدرب دييغو مارتينز يواصل التطور وكتابة التاريخ عاماً بعد عام.

وفي وقت لاحق من أمسية يوم الأحد المقبل، يتولى مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان قيادة الفريق رسمياً للمرة الأولى في نفس المكان الذي حصد فيه لقب الدوري أربع مرات في تسعينات القرن الماضي، وسيكون فياريال الفريق الزائر إلى ملعب كامب نو، والذي قاده مدربه الجديد أوناي إيمري لحصد أربع نقاط في أول مباراتين، وسط تألق من المهاجم الدولي الإسباني جيرارد مورينو.

ويلتقي إيبار على ملعبه مع أتلتيك بلباو في مواجهة ديربي الباسك، ويتطلع كلاهما لتحقيق أول فوز له في الدوري هذا الموسم، ومما يزيد الروابط بين الفريق المدربان خوسيه لويس مينديليبار وغايزكا غاريتانو اللذان سبق لهما اللعب وتدريب كل من الفريقين.

وتنطلق منافسات السبت المقبل بلقاء بين ديبورتيفو ألافيس على ملعبه مع خيتافي، حيث يحتاج مدرب الفريق المضيف بابلو ماشين للبدء في إيصال أفكاره بشكل أسرع إلى لاعبيه، فيما بدأ بيبي بوردالاس حملته مع الفريق الزائر بأسلوب أنيق بتحقيق الفوز على أوساسونا بنتيجة 1-صفر في الأسبوع الماضي.

وسبق أن التقى فالنسيا وويسكا مرتين فقط في دوري الدرجة الأولى الإسباني، وشهد اللقاء الثاني بينهما في مايو 2019، فوز «الخفافيش» بنتيجة 6-2، لذلك يتطلع الفريق الصاعد حديثاً للثأر حينما يزوره فالنسيا على ملعب «إل الكوراز» عصر يوم المقبل.

ويستهل إلتشي موسمه الـ 22 في دوري الدرجة الأولى الإسباني مساء السبت المقبل، وسيكون الخصم الأول للمدرب خورخي ألميرون، ريال سوسيداد، الذي لم يحقق الفوز على ملعب «إستاديو مارتينيز فاليرو» منذ عام 2009.

ويبدأ برنامج مباريات يوم الأحد المقبل بلقاء بين أوساسونا على ملعبه مع ليفانتي، ويعاني ليفانتي من الأهداف التي أصبحت مؤلمة بعدما استقبل هدفين على الأقل في آخر ثلاث مباريات خاضها خارج ملعبه في الدوري، فيما حقق سجل أوساسونا رباعية مرتين في هذه المواجهة في السنوات الأخيرة.

ويستضيف ريال بلد الوليد منافسه سيلتا فيغو يوم الأحد، في لقاء ربما يكون متقارباً بينهما بعدما انتهت آخر مواجهتين في الدوري بالتعادل السلبي، رغم أن المباراة التي سبقتها في الموسم قبل الماضي انتهت بالتعادل بنتيجة 3-3.

وستكون مباراة يوم الاثنين المقبل ديربياً أندلسياً خاصاً بين الصاعد الجديد قادش الذي يستضيف جاره إشبيلية لأول مرة منذ 14 موسماً، وستكون المباراة خاصة للغاية للمدير الرياضي لإشبيلية مونشي الذي ولد في قادش، بالإضافة إلى مهاجم الفريق المضيف ألفارو نيغريدو، الذي أمضى أربعة مواسم في إشبيلية في بداية مسيرته..