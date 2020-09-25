دبي تشهد نزالات مثيرة في بطولة محاربي الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق في الساعة السادسة مساء الجمعة النسخة 13 من بطولة «محاربي الإمارات» الدولية لفنون القتال المختلطة التي تنظمها شركة بالمز الرياضية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في فندق سيزر بالاس بجزيرة بلو ووترز بدبي.

ويتنافس في البطولة 26 مقاتلاً من 21 دولة من مختلف دول العالم يتنافسون في 13 نزالاً من أبرزها النزال الذي يجمع البريطاني تشي لويس باري ضد البرازيلي فابيو ملدنادو، والنزال الآخر الذي يجمع بين الداغستاني إسلام محمدوف والكوري الجنوبي كيونغ بيو كيم.

وأكملت اللجنة المنظمة كافة الإعدادات لتنظيم البطولة التي سيتم خلالها تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع البروتوكولات التي أرسلها مجلس دبي الرياضي، والتي تتضمن حصول جميع الأطراف المشاركة في المنافسات وأعضاء الفرق الفنية والإعلاميين المتواجدين على فحص كوفيد -19 يظهر النتيجة سلبية.

وأجرت اللجنة المنظمة الخميس عملية الوزن للمتنافسين التي تسبق انطلاق البطولة وتم التقاط الصور التذكارية لكل المتنافسين وفي خلفيتهم عين دبي أكبر عجلة ترفيهية في العالم.

وسيقاتل تشي لويس للحفاظ على لقبه في البطولة ضمن الوزن الثقيل وستكون مواجهة تشي لويس مع فابيو ملدنادو ذي الأربعين عاماً شديدة القوة، نظراً لخبرة الأخير القتالية، حيث خاض البرازيلي ملدنادو 114 نزالًا منذ بداية مسيرته الرياضية في عام 2000 من بينها 30 نزالاً في ملاكمة المحترفين فاز بـ26 نزالاً منها من بينها 25 بالضربة القاضية، كما خاض 39 نزالاً في بطولات فنون القتال المختلطة فاز أيضاً بـ25 نزالاً منها 15 بالضربة القاضية، وخاض 45 نزالاً في بطولات الملاكمين الهواة فاز فيها بـ40 نزالاً من بينها 27 فوزاً بالضربة القاضية.

كما تتضمن منافسات الوزن الثقيل مواجهة الملاكم المحترف الكازاخستاني تقسيم زايبتوف الذي فاز في سبعة نزالات سابقة دون أي هزيمة، حيث يلتقي الجمعة مع المغربي خافيير علاوي الذي يلعب مع نادي ترايستار في كندا، كما يواجه البريطاني أولي طومبسون مع كريس بارنيت، وفي الوزن المتوسط يواجه السوري طارق سليمان بيوتر ولاوسكي، ويخوض الكويتي عبد الله البوشهري نزال مع الإيرلندي دين باري بطل الكيك بوكس العالمي الأسبق وواحد من أكثر الرياضيين المتوجين على مستوى العالم في تلك الرياضة، ويخوض الأردني هاشم أرخاجا نزالًا مع البرازيلي إيوري فراجا.

وستكون المشاركة النسائية بنزالين سيكون أولهما بين ملاكمتين تشاركان لأول مرة في البطولة هما اليونانية كريستينا ستليو والأسترالية كيسي أونيل، وفي النزال الثاني تخوض الفرنسية مانون فيورو التي قدمت واحداً من أقوى النزالات في تاريخ البطولة خلال النسخة 12 الماضية عرضت خلاله مزيجاً بين المهارة الفنية والقوة البدنية والقدرة على التحكم في وتيرة النزال، لقاء الجمعة مع الهولندية نعومي تتاروغلو.