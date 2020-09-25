الهلال يهدد الاتحاد الآسيوي بالتصعيد للفيفا وكاس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي



قدم نادي الهلال السعودي احتجاجاً إلى لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي بعد قرار استبعاده من النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا بحجة أنه أخفق في تقديم اللائحة المطلوبة التي تضم 13 لاعباً من أجل خوض مباراته أمام شباب أهلي دبي.

وقرر الاتحاد الآسيوي اعتبار حامل لقب النسخة الأخيرة منسحباً وتم شطب جميع نتائجه في البطولة بعدما كان متصدراً المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة.

وفي الوقت الذي برر الاتحاد الآسيوي قراره باللوائح التنظيمية للبطولة ردت إدارة الهلال ببيان أكدت فيه أنها تدرس رفع احتجاج إلى الجهات القضائية المختصة للمحافظة على حقوق ناديها.

وأبانت مصادر أن الهلال ينوي التصعيد ضد الاتحاد القاري للاتحاد الدولي الفيفا ومركز التحكيم الرياضي «كاس» مستنداً إلى عدم تطبيق لوائح الاتحاد الدولي التي تجيز لعب المباراة بقائمة 11 لاعباً وهو النصاب الذي اكتمل في قائمة الهلال أمام شباب أهلي دبي لكن مراقب المباراة رفض إقامتها مستنداً إلى لائحة الاتحاد الآسيوي رقم 4.3 التي تقضي بوجود 13 لاعباً من بينهم حارس مرمى.

وبين الهلال أنه عرض على الاتحاد الآسيوي عدة خيارات لتجنيبه قرار الاستبعاد بداية من المطالبة بتأجيل مباريات الهلال لمدة يوم لكسب المزيد من الوقت لمنح اللاعبين المصابين فرصة للتعافي، أو تأجيل أدوار خروج المغلوب إلى وقت لاحق بسبب تفشي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البطولة وليس الهلال فحسب، والخيار الثالث هو الحضور إلى الملعب لخوض لقاء شباب الأهلي دبي حتى لو كلف اعتباره خاسراً المباراة ولكن شريطة عدم استبعاده من البطولة.

وأضاف الهلال: «جميع تلك المطالب لم تجد الموافقة من الاتحاد الآسيوي على الرغم من وجود ظروف قاهرة تستدعي المرونة».

وانتقد الهلال لائحة الاتحاد الآسيوي التي اشترطت لبدء المباراة وجود 13 لاعباً في قائمة الفريقين، وهو بحسب بيان النادي السعودي مخالف لقانون قواعد اللعبة الأساسي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي نص على إقامة المباراة بين فريقين بقائمة 11 لاعباً بينهم حارس مرمى كحد أقصى ولا يجوز بدء المباراة أو استمرارها في حال كان أحد الفريقين أقل من 7 لاعبين.

وعن تسجيله عدداً أقل من 35 لاعباً أوضح الهلال أن أنظمة الاتحاد السعودي لكرة القدم تنص على تسجيل 30 لاعباً فقط في القائمة وهو متقيد بها.

واستغرب الهلال ما جاء في بيان الاتحاد القاري عن قيام الأخير بفتح قنوات التواصل مع الهلال حيث تساءل بيان الهلال: «كيف يكون ذلك والاتحاد الآسيوي رفض جميع مطالبنا».

وتوالت ردود الفعل بعد قرار استبعاد الهلال، إذ قال أحمد الخميس الأمين العام السابق في الاتحاد السعودي لكرة القدم ونادي الهلال عبر حسابه في تويتر: «في المادة 7 من النظام الساسي للفيفا يجب على كل اتحاد عضو أن يلعب وفقاً لقانون اللعبة الصادر عن IFAB، والمادة 5 من النظام الأساسي للاتحاد الآسيوي تنص على أن يتم لعب كرة القدم وفقاً لقوانين اللعبة الصادرة عن IFAB».

وتابع: في المادة 2-3-3 من لائحة البطولة يتعهد كل ناد بالامتثال لقانون اللعبة الذي وضعه IFAB، وفي المادة 3-1»لا تبدأ المباراة إذا كان لدى أي من الفريقين أقل من 7 لاعبين.

وأضاف الخميس: الاتحاد الآسيوي خالف قانون اللعبة وخالف نظامه الأساسي ونظام الاتحاد الدولي في القواعد الخاصة بالمسابقات أثناء جائحة كورونا عندما اشترط وجود 13 لاعباً كشرط لبدء المباراة.

من جانبه أوضح القانوني أحمد الأمير أن الهلال لا يستطيع التوجه لمركز التحكيم الرياضي «كاس» إلا إذا كان القرار الصادر من لجنة الاستئناف قابلاً للاستئناف وكذلك بعد استنفاد مراحل التقاضي الداخلية لدى الاتحاد الآسيوي.