نادي الكهرباء يجدد تعاقده مع خلدون ويضم زياد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي



جدد نادي الكهرباء العراقي تعاقده مع لاعب فريقه الأول في الموسم الماضي خلدون عزيز، وجرى توقيع العقد بين الطرفين في مقر النادي بالعاصمة بغداد.

من جانب آخر، نجحت إدارة الكهرباء في التعاقد مع لاعب منتخب شباب العراق حسين زياد وضمته إلى تشكيلة فريقها الكروي الأول في الموسم المقبل.

وتسعى إدارة الكهرباء إلى تأمين وصول أربعة من المحترفين الأجانب الذين سبق أن تعاقدت معهم، حتى ينسجموا مع بقية اللاعبين من أجل ظهور الفريق بصورة جيدة في منافسات الدوري العراقي الممتاز للموسم المقبل الذي من المؤمل أن ينطلق في الخامس والعشرين من الشهر المقبل.

يذكر أن فريق الكهرباء يشرف على تدريبه لاعب منتخب العراق الاول السابق عباس عطية.