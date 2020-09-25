شكرا لقرائتكم خبر عن مظهر عبدالرحمن: تلقيت عرض من الأهلى..وكيف نشكك فى الننى بعد اختياره من فينجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث مظهر عبد الرحمن، نجم الكرة المصرية السابق، عن رغبة قطبي الكرة المصرية في الحصول على خدماته لدعم خط هجوم لكلا الفريقين خلال فترته في المصري البورسعيدي، وقبل أن ينتقل لصفوق فريق موناكو الفرنسي، وقال مظهر عبد الرحمن فى تصريحات تليفزيونية حظت علي اهتمام قطبي الكرة المصرية خلال فترتي في المصري البورسعيدي، مستكملا:" تلقيت عرض من النادي الأهلي عن طريق ثابت البطل لكن فضلت تحقيق حلمي بالاحتراف في موناكو " ، وأكمل: " شغفي لخوض رحلة احترافية فاق كل الحدود فالاحتراف هو حلم يسعي إليه أي لاعب وخصوصا عندما يأتي الاحتراف عن طريق فريق كبير بحجم وقيمة موناكو الفرنسي".

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ووجه عبد الرحمن نصيحة إلى محمد صلاح لاعب المنتخب والمحترف فى ليفربول، بالبقاء في ليفربول، قائلا: "نصيحتي لمحمد صلاح هي البقاء في ليفربول وتحقيق المزيد من البطولات والإنجازات".

وأضاف أن الفريق المناسب لإمكانيات تريزيجية هو تشيلسي"، مؤكدا على حبه للاعب لإجتهاده ولبذله أقصى ما لديه في كل مباراة، وعن كيف يقتنع مدرب بحجم أرسين فينجر باللاعب محمد النني، قائلا: لا يمكننا أن نشكك نحن في هذا الاختيار بعد إشادة أرسين فينجر ولأن من ضمه واحد من أفضل المدربين في العالم الذين نجحوا في اكتشاف العديد من المواهب والناشئين، مؤكدا أن النني مظلوم إعلاميا.