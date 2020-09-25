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أحمد الشيخ يتحدث عن أزمة عقده مع الأهلى ويختار الشناوى الأفضل فى الموسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى أحمد الشيخ لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي سعادته بالتتويج بلقب الممتاز، مشدداً على أن الأمل الأكبر للقلعة الحمراء هو الوصول إلى لقب بطولة أفريقيا للأندية الأبطال، وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز قبل انتهاء المنافسات بسبع جولات.

وأضاف أحمد الشيخ في مداخلة تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي أحمد شوبير، أنه تابع مباراة الرجاء والوداد المغربيين وأن الفريقين يمتلكون لاعبين أصحاب إمكانيات فنية وبدنية كبيرة لكننا في الأهلي نستعد بشكل كبير للمرحلة المقبلة ونرغب في التتويج لأننا في النهاية نمثل الكيان الأحمر الذي لا ترضى جماهيره بالبطولات.

واعترف أحمد الشيخ أن هناك مشكلة بسيطة مع النادي الأهلي بخصوص التعاقد، مشدداً على أنه تحت أمر النادي ولا يوجد تفكير في الرحيل نهائياً الا إذا فكر الكيان في الاستغناء عني، تابع أحمد الشيخ أنه يتمنى أن تكون عودة القوى الضاربة للنادي وكل اللاعبين من الإصابات للمساهمة في تحقيق لقب الدوري المصري الممتاز.

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وأكد لاعب الأهلي الشاب أن محمد الشناوي حارس المرمى هو نجم الفريق في الموسم الحالي وهو أمر معلوم وظاهر من جانب الوسط الكروي بالكامل، بالإضافة الى أن جميع اللاعبين بذلوا ما بوسعهم بشكل كبير للتتويج ببطولة الدوري المصري.

 

 

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