شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى: وصلنا إلى 60% من مستوانا بعد كورونا.. ومواجهة الوداد "صعبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمدى فتحى لاعب النادى الأهلى، أن مواجهة الوداد المغربى ستكون صعبة جدا ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في المغرب، قائلا فى تصريحات لقناة الأهلى: "مباراة الوداد في المغرب صعبة جدا فلازم نرجع بنتيجة إيجابية علشان نحسم التأهل في مباراة العودة بالقاهرة ونصل للنهائى".

ويلتقى الأهلى مع الوداد ذهابا بالمغرب يوم 17 من شهر أكتوبر المقبل، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، على أن يقام لقاء العودة يوم 23 من الشهر ذاته فى مصر.

وتابع حمد فتحى: "أرى أن مباراتين ذهاب وعودة أفضل في نصف نهائي أفريقيا من مباراة واحدة لأنها تمنحك فرصة أكبر للتأهل، ووصلنا لمستوانا قبل كورونا بنسبة 60% ولسه عندنا كتير وهنحاول نستعيد مستوانا قبل مواجهة الوداد"، وأوضح نجم الأهلى: "فايلر مدرب كبير بيتعامل مع كل اللاعبين بحب واللاعيبة كلها بتحبه، وطور معظم مستوى اللاعبين، وأضاف لنا الكثير من الأمور الفنية والتكتيكية".

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وتابع حمدى فتحى: "بدايتى مع الأهلى كانت صعبة مع لاسارتى، بالإضافة إلى إصابتى القوية والتى أبعدتنى كثيرا، ولكن ركزت فى التمارين والتأهيل لكى أعود مرة أخرى وأشارك مع الأهلى خاصة فى ظل وجود لاعبين متميزين، فالأهلى مليء بالنجوم ولا يقف على أحد، وهدفنا إسعاد جماهير الأهلى".

وأضاف نجم الأهلى: "الفترة الماضية كانت صعبة على كل الفرقة، خاصة أنى كنت لسه راجع من الإصابة ومكنتش لاقى مكان أجرى فيه بسبب فيروس كورونا، ولكن لاعيبة الأهلى مركزين فى الملعب ولا تشغل بالها بالسوشيال ميديا، ودائما الخطيب وكبار الفريق بيكلمونا كتير فى الموضوع ده، والدليل أن السنة الماضية تعرض الأهلى لحملة كبيرة ولكن رجعنا وانتزعنا الدورى وبفارق 8 نقاط، وكذلك هذا الموسم".

وعن بطولة أفريقيا، قال حمدى فتحى: "من بعد مباراة المقاصة وكل اللاعبين تفكر في التتويج بدورى أبطال أفريقيا وبدأنا نستعد في مباراة الوداد والتجهيز لها، واللاعبين واخدين بطولة أفريقيا تحدى أننا لازم نفوز بها حتى لو كنا بعيدين عن مستوانا".

وأضاف نجم الأهلى: "تراجع المستوى بعد الكورونا طبيعى بعد بعدنا عن الملاعب 3 أشهر بدون تمارين ولكن بدأنا نستعيد عافيتنا وبدأ بعض اللاعبين في استعادة مستواهم، وفايلر بيحبنى ويتحدث دائما معى ويشجعنى ودائما ما يوجه لى النصائح لأنه يعرف قدراتى وهو السبب في استعادة مستواى".