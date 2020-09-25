شكرا لقرائتكم خبر عن تيجانا يكشف موقف كوبر من تدريب الزمالك وموعد عودة ساسى وأوناجم وشيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر كان من ضمن المرشحين لتدريب الفريق ولكنه كان يرغب في تأجيل تدريب الأندية لرغبته في الاستمرار بتدريب المنتخبات، قال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك:"محمد أوناجم سيكون جاهز للمشاركة في المباراة القادمة أو التي تليها واصابته لا تدعو للقلق، وليس صحيح ما يقال أنه سيغيب لفترة طويلة".

وتابع تيجانا:"فرجاني ساسي شارك في التدريب وجاهز بدنيا بشكل كبير للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة أما محمد عبد الشافي وشيكابالا من الصعب لحاقهم بمباراتي نصف نهائي دوري أبطال افريقيا أمام الرجاء المغربى بسبب حاجتهم للتأهيل فترة طويلة".

قال إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق أن أمير مرتضى أبلغه بخبر رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون عن قيادة الفريق في الرابعة صباحا وكان متفاجئا من موقف المدرب الفرنسي والموضوع كان مفاجأة للجميع داخل النادى، تابع في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك:"مرتضى منصور شكل لجنة إدارة الأزمات للتعامل مع قرار رحيل كارتيرون ولايجاد مدير فني في أسرع وقت".

أكمل تيجانا قائلا:"الزمالك كان بحاجة إلى مدير فني لا يغير طريقة لعب كارتيرون بسبب ضيق الوقت قبل خوض مباريات نصف نهائي دوري أبطال افريقيا، وترشيحات المدربين انحصرت في 7 مدبين منهم فيريرا وجروس وكالدويرون وباتشيكو وهوجو بروس ومدرب تشيكي.، وفيريرا وافق على تدريب الزمالك لأنه متابع جيد للفريق ويعلم أنه يملك لاعبين مميزين ولكن الوقت أمامه كان ضيق لأن كل مساعديه أصبحوا مديرين فنيين".

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وتابع إسماعيل يوسف:"معاون فيريرا الذي كان يساعده في تدريب الزمالك عام 2015 انضم للعمل مع باتشيكو بعد رحيل فيريرا عن الزمالك، وحاليا سيكون ضمن مساعدي باتشيكو في جهاز الزمالك الجديد، وجروس كان لديه مشكلة أنه يرغب في إبرام عقد لمدة شهرين فقط كما أنه كان مقبل على إجراء عملية جراحية في عينه والطبيب حذره من تأخير العملية لذا استبعدنا جروس".

وأضاف يوسف:"كنا نجري مقابلات مع المدربين المرشحين لتدريب الزمالك عن معرفته عن الفريق وهل سيقوم بتغيير طريقة اللعب التي سيعتمد عليها، وباتشيكو على معرفة بكل لاعبي الزمالك الحاليين بما فيهم أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وحاليا لديه إمكانيات هجومية رائعة".

يذكر أن البرتغالى جايمي باتشيكو سيتولى قيادة الزمالك لمدة عام عقب التعاقد معه من قبل الزمالك، بشكل رسمى لتولى المسؤولية الفنية للفارس الأبيض بعدما قاد طارق يحيى الفريق بشكل مؤقت عقب رحيل كارتيرون.