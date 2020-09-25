شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاصة يكشف موقف عروض محمد إبراهيم.. ويرحب بتاكيس مدرباً للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، عدم وجود أية عروض رسمية وصلت للتعاقد مع محمد ابراهيم صانع العاب فريق الكرة سواء من الاهلي أو بيراميدز ، وقال عبد السلام في تصريحات تليفزيونية "لم تصل أي عروض رسمية لمحمد ابراهيم، وكل ما يُثار عبارة عن كلام من وكلاء اللاعبين ولا توجد أي مفاوضات رسمية" ’ وأضاف "كل ما يشغل بال اللاعب حاليًا هو الانضمام لمعسكر المنتخب المقبل، والتركيز في مباريات مصر للمقاصة".

Advertisements

وأشار رئيس المقاصة إلى تلقى النادى عروض من السعودية والإمارات، من أجل التعاقد مع محمد إبراهيم صانع العاب الفريق في فترة الانتقالات المقبلة، قائلا :" أرفض دخول اللاعب في أية صفقات تبادلية في حالة انضمامه للأهلي أو بيراميدز".

ورحب عبدالسلام بتولي اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني الأسبق لوادي دجلة، بتدريب الفريق الفيومي خلال الموسم الجديد خلفا لإيهاب جلال الذى تقدم باستقالته ، قائلا :"تاكيس جونياس مدرب رائع، وطريقة لعبه تتشابه الي حد كبير مع الأسلوب الذي يؤدي به الفريق الفيومي".

من جهته، طلب إيهاب جلال المدير الفنى السابق لفريق المقاصة إدارة ناديه بسداد مستحقاته المتأخرة منذ ما يزيد عن 4 اشهر، وكذلك رواتب عمال غرف الملابس التى صرفها إيهاب جلال من "جيبه الخاص" بسبب الأزمة المالية التى يمر بها النادى منذ فترة، كما طلب ايهاب جلال من ادارة المقاصة 40 الف جنيه قيمة حقن وعلاج دفعها لعلاج حسنى فتحى لاعب الفريق من جيبه الخاص ايضا، وتقدم إيهاب جلال بشكوى رسمية ضد إدارة ناديه يطلب فيها فسخ تعاقده مع النادى بعسبب عدم حصوله على مستحقاته وراتبه الشهرى لمدة تزيد عن الـ 4 أشهر، كما قدم الجهاز المعاون لايهاب جلال شكاوى مماثلة ضد إدارة المقاصة،