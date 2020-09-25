شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: "أمير" لم يكن ينام بسبب اختيار المدير الفني الجديد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك أن تعيين البرتغالي باتشيكو لتدريب الفريق الأبيض اختيار موفق وكان شبه بالإجماع من اللجنة المشكلة لاختيار المدرب الجديد، قائلا في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: أمير مرتضى لم يكن ينام بسبب اختيار المدير الفني الجديد للزمالك.
أردف: الزمالك والأهلي من أكبر أندية العالم وليس افريقيا ومن أقدم أندية العالم ومن أهم الديريات في العالم.
أشار: فايلر سيخسر برحيله عن الأهلي كما حدث مع كارتيرون وأعتقد أن رحيلهم أسلوب غير احترافي ، مشددا: الزمالك لديه القدرة على المنافسة في بطولة افريقيا والأهلي أيضا.
أضاف: باتشيكو مدرب واقعي ومنضبط ويعرف ينافس على بطولة ولاعبي الزمالك كانوا بحاجة لمدرب لديه قدرات وأتمنى له النجاح في الزمالك.
وأعلن نادى الزمالك تعيين البرتغالى جايمى باتشيكو مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون، الذى فسخ تعاقده مع الزمالك الأسبوع الماضى، وكشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن التعاقد مع جايمى باتشيكو بداية من اليوم وحتى نهاية الموسم المقبل.
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