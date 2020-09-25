ملف الخميس.. مستقبل فايلر.. وصفقة جديدة للأهلي.. وإحالة مرتضى للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا لأبرز الأخبار الرياضية ليوم الخميس.

صفقة ثامنة لتشيلسي رسميًا

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، صباح اليوم الخميس، تعاقده مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي قادمًا من صفوف ستاد رين ليدعم صفوف "البلوز" خلال الفترة المقبلة.

"رغم رفض مرتضى منصور".. مصطفي محمد يتمسك بفنربخشة التركي

قال مصدر مسؤول لمصراوي إن مصطفي محمد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تمسك بعرض نادي فنربخشة التركي للإنتقال إليه في فترة الإنتقالات الحالية.

المقاصة يحدد موقفه الرسمي من بيع محمد إبراهيم للأهلي

كشف مصدر من داخل نادي مصر المقاصة، أن هناك اجتماعًا يجرى الآن مع أعضاء مجلس إدارة النادي الفيومي لحسم مصير صفقة انتقال محمد إبراهيم لصفوف الأهلي.

قرار جديد من فايلر بشأن مستقبله

قال مصدر لمصراوي، إن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، أخطر إدارة النادي بأن التفاوض بشأن مستقبله سيكون مع وكيله فقط.

نقطة لا تكفي.. دجلة يواصل تواجده في منطقة الهبوط بالتعادل أمام سموحة

فرّط فريق وادي دجلة في نقطتين في صراع البقاء بمسابقة دوري we المصري بعد التعادل السلبي الذي تحقق أمام منافسه سموحة في اللقاء الذي أقيم على ملعب "بتروسبورت" ضمن حسابات الأسبوع الـ29.

صفقة هجومية للأهلي

استطاع النادي الأهلي أن يُعيد أحمد عبد القادر مرة أخرى بعدما خاض تجربة في صفوف سبارتا براج التشيكي في 2018.

بيان رسمي.. الأهلي ينفي إصدار أي بيانات بشأن الفريق الأول

نفى النادي الأهلي أصدار أي قرارات أو بيانات تخص الفريق الأول بالنادي وقطاع الكرة.

بايرن يُحكم سيطرته الأوروبية ويتوج بالسوبر على حساب إشبيلية

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توج بايرن موينخ الألماني ببطولة السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية، بهدفين لهدف، بعد امتداد المباراة لوقت إضافي، والتي أقيمت على ملعب بوشكاش أرينا في المجر.

بيراميدز يواصل مطاردته لـ "الزمالك" على الوصافة بثلاثية في الإسماعيلي

واصل فريق بيراميدز مطاردته للزمالك على المركز الثاني بالفوز بثلاثية مقابل هدف على نظيره الإسماعيلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري.

تعادل مثير بين المصري والإنتاج.. والجونة ينتفض بالفوز على أسوان

تعادل الإنتاج الحربي مع المصري البورسعيدي بنتيجة 2-2، فيما فاز الجونة على أسوان بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الـ29 من دوري we المصري.

تحت أنظار الأهلي والزمالك.. ديربي الوداد والرجاء "الممل" ينتهي سلبياً

تعادل الوداد مع الرجاء في الجولة 25 في بطولة الدوري المغربي سلبياً، في لقاء حظي بمتابعة الأهلي والزمالك.

الأهلي: لن يجبرنا أحد على الإعلان عن القرارات.. نختار الوقت المناسب

أكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي أن مجلس الإدارة الأحمر لن يتم إجباره على الإعلان عن قراراته في وقت لا يريده.

بالفيديو.. تريزيجيه يصنع ويقود أستون فيلا للفوز بكأس كاراباو

بلغ أستون فيلا الدور الرابع من منافسات كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، وذلك عقب فوزه على مضيفه بريستول سيتي 3/ صفر، ضمن منافسات الدور الثالث من المسابقة.

كارتيرون يقود التعاون لتأهل قاتل بدوري أبطال آسيا على حساب الدحيل

استطاع فريق التعاون السعودي، تحت قيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون أن يتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال آسيا، بعد الفوز بهدف نظيف على الدحيل القطري في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، التي تقام بنظام مجمع في قطر بسبب الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

بعد تقديم 7 شكاوى ضده.. الأولمبية تحيل مرتضي منصور للتحقيق

أصدرت لجنة الأندية والقيم باللجنة الأولمبية قرارًا بإحالة مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك للتحقيق، بناء على مخالته لبعض المواد في المدونة السلوكية.

مرتضى منصور: أرسلنا طلبا رسميا لتأجيل مباراة الكأس بالاتفاق مع سموحة

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، أنه اتفق مع فرج عامر رئيس سموحة، على تأجيل مباراة الفريقين بكأس مصر.