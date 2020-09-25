الشيخ: لدي مشكلة بسيطة في عقدي والخطيب وعدني بحلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
وعد أحمد الشيخ نجم النادي الأهلي، جماهير فريقه بالتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، الغائبة عن النادي منذ عام 2013.
ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال، ذهابا يوم 18 أكتوبر، وإيابا يوم 25 من الشهر ذاته.
وقال الشيخ في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "لي الشرف للعب بالنادي الأهلي، ولكن لدي مشكلة بسيطة في عقدي وأخذت عهدا من محمود الخطيب رئيس النادي، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بحلها".
وأكمل: "عندي استعداد ألعب للأهلي بدون عقد إلا إذا رغب الأهلي في رحيلي".
واختار الشيخ، محمد الشناوي حارس مرمى فريقه نجم الموسم هذا الموسم، لتألقه خلال المباريات وقيادة فريقه للتتويج ببطولة الدوري.
واعتبر الشيخ أن عودة اللاعبين المصابين تعد نقطة قوة للفريق لدعم صفوفه خلال الفترة المقبلة بالموسم.
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