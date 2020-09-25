مرتضى منصور: أرسلنا طلبا رسميا لتأجيل مباراة الكأس بالاتفاق مع سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، أنه اتفق مع فرج عامر رئيس سموحة، على تأجيل مباراة الفريقين بكأس مصر.

وأوضح مرتضى في تصريحات تليفزيونية على قناة الزمالك، أن فرج عامر رئيس سموحة، أرسل طلبا رسميا لاتحاد الكرة بطلب تأجيل مباراة الزمالك وسموحة بالكأس.

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وأكمل رئيس الزمالك: "من الصعب أن نخوض مباراة سموحة بالكأس، ثم نلعب مباراتي الدوري أمام دجلة وحرس الحدود في الدوري، ثم السفر للمغرب لمواجهة الرجاء المغربي يوم 18 أكتوبر، قبل المباراة بـ5 أيام فقط، خاصة إن الطيران بطائرة خاصة له مواعيد معينة".

ويلتقي الزمالك أمام سموحة يوم 5 أكتوبر بدور الـ16 لكأس مصر، ثم مواجهة دجلة بالدوري يوم 8 أكتوبر بالقاهرة، وحرس الحدود يوم 12 أكتوبر بالمكس".

كما يحل الفريق الأبيض ضيفا على الرجاء المغربي يوم 18 أكتوبر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.