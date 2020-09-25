هدف مكرر قبل 7 سنوات.. "سوبر مارتينيز" يسجل ويُنقذ بايرن بالتخصص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

نجح بايرن ميونيخ في التتويج بالسوبر الأوروبي على حساب إشبيلية بهدفين لهدف، ليتوج بالبطولة الرابعة له هذا الموسم، وببطولة السوبر الثانية في تاريخه.

ويرجع الفضل للتتويج ببطولتي السوبر في تاريخ بايرن للاعب الوسط الإسباني خافي مارتينيز.

قبل 7 سنوات، كان بايرن ميونيخ بطل دوري الأبطال يلاقي تشيلسي بطل الدوري الأوروبي على ملعب إيدن أرينا في السوبر الأوروبي.

الوقت كان يشير لـ 10 ثواني فقط قبل إطلاق الحكم صافرة النهاية، أرسل ألابا بقدمه اليسرى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، لتصطدم الكرة بقدم نجولو كانتي وتصل لخافي مارتينيز الذي سدد الكرة في شباك البلوز معلنا تعادل البافاري في الوقت القاتل.

امتدت المباراة لضربات الترجيح لينجح بايرن في التتويج ببطولة السوبر الأوروبي الأول في تاريخه، تحت قيادة بيب جوارديولا.

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مارتينيز كان قد حل بديلا لرافينيا في الدقيقة 56 من المباراة.

بعد 7 سنوات، تكرر الأمر نفسه، في السوبر الأوروبي بين بايرن وإشبيلية، ففي الشوط الإضافي الأول بالدقيقة 99 اختار هانز فليك المدير الفني لبايرن، أن يُجري تبديلا بنزول خافي مارتينيز بدلا من ليون جورتسيكا.

5 دقائق مرت من نزول مارتينيز، ليسدد ألابا كرة قوية ارتدت من الحارس المغربي لإشبيلية ياسين بونو، ليودعها لاعب وسط البافاري برأسه في شباك الفريق الأندلسي ليقود بايرن للتتويج بالسوبر الأوروبي الثاني له في التاريخ.