محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
اعتبر أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أن تصرف رينيه فايلر مدرب الأهلي مع مجلس الإدارة الأحمر غير احترفي.
وطلب رينيه فايلر السفر إلى سويسرا، رافضاً التوقيع على ملحق للعقد باستمراره حتى انتهاء بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وفي تصريحات لقناة الزمالك قال أحمد مرتضى :"تصرف فايلر غير احترافي تماماً مثل كارتيرون، الثنائي في طي النسيان، الزمالك لن يتأثر برحيل كارتيرون وكذلك الأهلي".
وأضاف نجل رئيس الزمالك :"لا أعرف تفاصيل عقد رينيه فايلر مع النادي الأهلي، ولكن ما يحدث أمر غير احترفي، وفي النهاية الأهلي قادر على الفوز بدوري الأبطال بدون فايلر، وكذلك الزمالك بدون كارتيرون".
ورحل باتريس كارتيرون عن الزمالك عن طريق دفع قيمة الشرط الجزائي بفسخ العقد ثم قيادة التعاون في دوري أبطال آسيا، والتأهل معه إلى دور الـ16 بعد خوض 3 مباريات، فاز في واحدة وخسر مرتين.
وأنهى أحمد مرتضى :"تعاقدنا مع باتشيكو لقيادة الفريق، قمنا باختياره بالاجماع في اللجنة الرباعية المُكلفة باختيار مدير فني جديد خلفاً لكارتيرون، الزمالك من أكبر أندية العالم والأهلي أيضاً، ويجب أن يشعر أي شخص بمسئوليته عندما يمثل أحدهما".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد مرتضى: تصرف فايلر غير احترافي مثل كارتيرون. .والزمالك والأهلي بين الأكبر عالمياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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