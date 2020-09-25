بعد تقديم 7 شكاوى ضده.. الأولمبية تحيل مرتضي منصور للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أصدرت لجنة الأندية والقيم باللجنة الأولمبية قرارًا بإحالة مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك للتحقيق، بناء على مخالته لبعض المواد في المدونة السلوكية.

وأوضحت اللجنة في بيان أصدرته اليوم الخميس: "من ناحية أخرى تقوم اللجان المختصة باللجنة الأولمبية المصرية برصد ومتاعبة أى خروج أو تجاوزات تخالف مبادئ الميثاق الأولمبي والخلق الرياضي القويم تمهيداً لإحالتها إلى الهيئات الرياضية الدولية لإتخاذ شئونها."

وجاء بيان لجنة الأندية والقيم كما يلي:

اجتمعت اليوم الخميس الموافق لجنة الأندية والهيئات الرياضية والقيم باللجنة الأولمبية المصرية بمقرها برئاسة المهندس ياسر ادريس رئيس الإتحاد المصري للسباحة والمستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور مقرراً للجنة وعضوية كلا من الأستاذ علاء فهمي رئيس نادي المعادي والأستاذ اسامة أبو زيد رئيس نادي الشمس والأستاذ مجدي سليم رئيس نادي أسيوط العام والأستاذ عبد المنعم الحسيني رئيس الإتحاد المصري للسلاح والأستاذ عمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو الدكتور ايهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز والاستاذ طارق نصار عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة والأستاذ عمرو السنباطي رئيس نادي هليوبوليس.

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وقد تم خلال هذا الإجتماع مناقشة الشكاوى المقدمة من كلاً من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وعمرو الجناينى رئيس اتحاد كرة القدم والشكوى الواردة من لجنة الحكام الرئيسية باتحاد كرة القدم والشكوى الواردة من هانى العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك والشكوى الواردة من ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك السابق والشكوى الواردة من عبد الله جورج عضو مجلس إدارة نادى الومالك والشكوى الواردة من هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد.

كما ناقشت اللجنة المذكرة المقدمة من الإتحادات الرياضية المصرية والتي طلبت استنهاض اللجان المختصة باللجنة الأولمبية المصرية لمواجهة كل سلوك يناهض مبادئ الميثاق الأولمبي والخلق الرياضي القويم من جانب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية في الوقت الذي أكدت الإتحادات الرياضية في مذكرتها على احترامها لاسم وكيان نادي الزمالك العريق وتقديرها لجماهيره ولاعبية وأعضاء جمعيته العمومية .

وفي ختام اجتماع لجنة الأندية والهيئات والقيم باللجنة الأولمبية قررت بالإجماع إحالة مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إلى لجنة التحقيق إعمالاً بأحكام المواد (4,5,6) من المدونة السلوكية الصادرة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بجلسته المؤرخة في 29/8/2018.

ومن ناحية أخرى تقوم اللجان المختصة باللجنة الأولمبية المصرية برصد ومتاعبة أى خروج أو تجاوزات تخالف مبادئ الميثاق الأولمبي والخلق الرياضي القويم تمهيداً لإحالتها إلى الهيئات الرياضية الدولية لإتخاذ شئونها.