حمدي: فايلر لم يتركني أثناء الإصابة وساندني رغم عدم العودة لمستواي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي، بأن المدير الفني للفريق رينيه فايلر لم يتركه أثناء الإصابة، قائلًا أنه تلقى مساندة منه عقب العودة بالرغم من أنه لم يكن في مستواه.

وقال حمدي فتحي في تصريحاته لقناة الأهلي الرسمية: "فايلر لعب معي دورًا كبيرًا أثناء الإصابة، ولم يتركني على الإطلاق طوال فترة الإصابة وكان حريصًا أن يطمئن على وموعد عودتي للتدريبات."

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وتابع: "عقب العودة من الإصابة تحدث معي بشكل مستمر وكان يمتدحني بالرغم من أنني لم أكن في مستواي المعتاد، لكنه دائمًا كان يتحدث بشكل إيجابي."

وأضاف: "الدور الذي يقوم به فايلر كبير ومميز للغاية بالنسبة لكل لاعب في الفريق."

وتعرض حمدي فتحي للإصابة في نوفمبر الماضي أثناء التواجد في تجمع منتخب مصر، قبل أن يتعافى ويعود للفريق مع استئناف النشاط الكروي في ظل جائحة فيروس كورونا.