بالفيديو.. تريزيجيه يصنع ويقود أستون فيلا للفوز بكأس كاراباو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

بلغ أستون فيلا الدور الرابع من منافسات كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، وذلك عقب فوزه على مضيفه بريستول سيتي 3/ صفر، ضمن منافسات الدور الثالث من المسابقة.

وشارك أحمد المحمدي أساسيًا في المباراة، بينما لعب محمود حسن "تريزيجيه" بديلا خلال الشوط الثاني.

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وتقدم أستون فيلا في الدقيقة 11 عن طريق الهولندي أنور الغازي، قبل أن يضيف البوركيني برتراند تراوري المنضم حديثا للفريق الهدف الثاني في الدقيقة 14.

وفي الدقيقة 73 أضاف أولي واتكينز الهدف الثالث لأستون فيلا، الذي أتى من صناعة المصري محمود حسن تريزيجيه.

وكان أستون فيلا تأهل للدور الثالث عقب فوزه في الدور الثاني على مضيفه بيرتون ألبيون 3 / 1.