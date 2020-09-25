كارتيرون يقود التعاون لتأهل قاتل بدوري أبطال آسيا على حساب الدحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
استطاع فريق التعاون السعودي، تحت قيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون أن يتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال آسيا، بعد الفوز بهدف نظيف على الدحيل القطري في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، التي تقام بنظام مجمع في قطر بسبب الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.
وأحرز ميتشل توماس ديوك هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 86، بعد عرضية من الجانب الأيسر استقبلها برأسية في الشباك القطرية.
ورفع التعاون السعودي رصيده إلى 9 نقاط وخطف المركز الثاني من الدحيل، بأفضلية المواجهات المباشرة، حيث فاز على الفريق القطري في مباراتي الذهاب والعودة.
وسيلعب التعاون في دور الـ16 من البطولة أمام النصر السعودي.
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