لجنة الأندية والقيم باللجنة الأولمبية تحيل رئيس الزمالك للتحقيق

اجتمعت اليوم الخميس الموافق لجنة الأندية والهيئات الرياضية والقيم باللجنة الأولمبية المصرية بمقرها برئاسة المهندس ياسر ادريس رئيس الإتحاد المصري للسباحة والمستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور مقرراً للجنة وعضوية كلا من الأستاذ علاء فهمي رئيس نادي المعادي والأستاذ اسامة أبو زيد رئيس نادي الشمس والأستاذ مجدي سليم رئيس نادي أسيوط العام والأستاذ عبد المنعم الحسيني رئيس الإتحاد المصري للسلاح والأستاذ عمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو الدكتور ايهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز والأستاذ طارق نصار عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة والأستاذ عمرو السنباطي رئيس نادي هليوبوليس.
وقد تم خلال هذا الإجتماع مناقشة الشكاوىالمقدمة من كلاً من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وعمرو الجناينى رئيس اتحاد كرة القدم والشكوى الواردة من لجنة الحكام الرئيسية باتحاد كرة القدم والشكوى الواردة من هانى العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك والشكوى الواردة من ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك السابق والشكوى الواردة من عبد الله جورج عضو مجلس إدارة نادى الومالك والشكوى الواردة من هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد. كما ناقشت اللجنة المذكرة المقدمة من الإتحادات الرياضية المصرية والتي طلبت استنهاض اللجان المختصة باللجنة الأولمبية المصرية لمواجهة كل سلوك يناهض مبادئ الميثاق الأولمبي والخلق الرياضي القويم من جانب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية في الوقت الذي أكدت الإتحادات الرياضية في مذكرتها على احترامها لأسم وكيان نادي الزمالك العريق وتقديرها لجماهيره ولاعبية وأعضاء جمعيته العمومية .
وفي ختام اجتماع لجنة الأندية والهيئات والقيم باللجنة الأولمبية قررت بالإجماع إحالة مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إلى لجنة التحقيق إعمالاً بأحكام المواد (4,5,6) من المدونة السلوكية الصادرة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بجلسته المؤرخة في 29/8/2018.
ومن ناحية أخرى تقوم اللجان المختصة باللجنة الأولمبية المصرية برصد ومتاعبة أى خروج أو تجاوزات تخالف مبادئ الميثاق الأولمبي والخلق الرياضي القويم تمهيداً لإحالتها إلى الهيئات الرياضية الدولية لإتخاذ شئونها .
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