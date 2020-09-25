بايرن ميونيخ يتوج بكأس السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية

توج نادي بايرن ميونيخ الألماني بكأس السوبر الأوروبي بعد تغلبه على نظيره إشبيلية الإسباني بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب استاد فيرينك بوشكاش بالعاصمة المجرية بودابست.
بادر لوكاس أوكامبوس بالتسجيل لصالح إشبيلية في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، ثم أدرك ليون جورتزيكا هدف التعادل لبايرنميونيخ في الدقيقة 34.
ولجأ الفريقين إلى الأشواط الإضافيةبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، إلى أن نجح خافي مارتينيز في تسجيل الهدف الثاني لصالح لبايرن ميونيخ في الدقيقة 104 من عمر المباراة.
ويعد تتويج بايرن ميونيخ بكأس السوبر الأوروبي هو الثاني فيتاريخه إذ كانت المرة الأولى في عام 2013، في حين توج إشبيلية باللقب مرة واحدة كان في عام 2006.
يذكر أن بايرن ميونيخ كان قد توج بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه بعد تغلبه على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، فيما توج إشبيلية بالدوري الأوروبي بعد تغلبه على إنتر ميلان الإيطالي.
جدير بالذكر أن بايرن ميونيخ توج بلقبه الرابع هذا الموسم بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا وثنائية الدوري وكأس ألمانيا.
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