هاني سعيد : الروح القتالية سبب انتصار بيراميدز على الإسماعيلي

وصف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز مباراة الفريق أمام الإسماعيلي والفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، بأنها واحدة من أفضل المباريات التي قدمها الفريق في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الكل كان متألقا بشدة واللاعبون نفذوا التعليمات بالصورة المطلوبة، وأنه يتمنى أن يواصل الفريق تقديم نفس الأداء والمستوى في المباريات المقبلة كونها مواجهات لابد من الفوز بها للتقدم في جدول الترتيب وحصد مركز

الوصافة.

شدد هاني سعيد في تصريحاته للمركز الإعلامي بنادي بيراميدز، على الروح والقتال في الملعب أمام الإسماعيلي كان السبب الرئيسي في الملعب، وهو أمر جعل الفريق أكثر تميزا وقدم أجمل مبارياته على الإطلاق، مشيرا إلى أن بيراميدز يمتلك إمكانيات فنية أكبر يتمنى أن تظهر في اللقاءات المقبلة بفضل كا يمتلكه من نجوم

في مختلف المراكز.المدير الرياضي أوضح أنه والإدارة يجلسون دائما مع الفريق والجهاز الفني ويحفزونهم من أجل تقديم عروض تليق باسم النادي، مشيرا إلى أن جميع اللاعبين يشعرون بالمسئولية الكبيرة عليهم وضرورة وضع الفريق في مكانه الطبيعي.هاني سعيد شدد على أن الفوز على خصم كبير مثل الإسماعيلي بملعبه وبنتيجة كبيرة أمر جيد ولكن في النهاية هي مجرد مباراة بثلاث نقاط في مشوار الدوري، لابد أن نغلق صفحتها سريعا ونبدأ في التحضير والإعداد للقاء الاتحاد لأن الفوز وحده يضمن مواصلة المنافسة على الوصافة.