بالبدلاء.. ليفربول يكتسح لينكولن سيتي بسباعية بكأس الرابطة الإنجليزية

اكتسح نادي ليفربول نظيره لينكولن سيتي بسباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن الدور الثالث ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.
سباعية ليفربول جاءت عن طريق تاكومي مينامينووكورتيس جونز بواقع هدفين لكل منهما في الدقائق 18، 32، 36، 46، ثم أضاف شيردان شاكيري وماركو جرويتش وديفوك أوريجي في الدقائق 9ن 64، 89، فيما سجل تايو إدون وليويس مونتسما هدفي لينكولن سيتي في الدقيقتين 60، 66.
وتشهد المباراة مشاركة عدد كبير من اللاعبين الأساسيين في ليفربول، حيث قرر الألماني يورجن كلوب مدرب الريدز إراحة الأساسيين وعلى رأسهم محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو وأليسون بيكر حارس المرمى.
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