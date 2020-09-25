دوري أبطال آسيا.. ترتيب المجموعة الثالثة بعد فوز التعاون ضد الدحيل

سيطر تريند" ترتيب دوري أبطال آسيا"، على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الخميس، ليتحل المرتبة الأولى في قائمة الأكثر بحثًا، بأكثر من 20 ألف عملية بحث، خلال الساعات الماضية.

ونجح التعاون السعودي، في تعويض الهزمتين متتاليتين بعد تولي الفرنسي باتريس كارتيرون تدريب

الفريق، وخطف فوزًا ثمينًا، أمام نظيره الدخيل القطري، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أسيا، والتي اتنتهت بهدف نظيف سجله ميتشيل ديوك في الدقيقة 86.

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وفيما يلي ننشر ترتيب المجموعة الثالثة بعد فوز التعاون ضد الدحيل:

- برسبوليس الإيراني، 10 نقاط.

-التعاون السعودي، 9 نقاط.

- الدحيل القطري، 9 نقاط.

- الشارقة الإماراتي 7 نقاط.

يشار إلى أن التعاون السعودي، حسب بطاقة التأهل إلى دور الـ 16، على حساب الدحيل القطري، بالنتائج المباشرة، بعدما تساوي الفريقين بعدد النقاط.