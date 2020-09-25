بيراميدز راحة ٢٤ ساعة بعد الفوز على الإسماعيلي

قرر الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة بعد الفوز على الإسماعيلي وقبل الإعداد لمباراة الاتحاد.

وحقق بيراميدز فوزا كبيرا بثلاثة أهداف مقابل هدف، على الإسماعيلي باستاد الإسماعيلية، في إطار مباريات الدوري الممتاز.

ويعود بيراميدز لاستئناف تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب الدفاع الجوي الفرعي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري والمحدد لها يوم الثلاثاء المقبل على استاد الدفاع الجوي في الجولة ٣٠ من الدوري الممتاز.

الاتحاد.وحقق بيراميدز فوزا كبيرا بثلاثة أهداف مقابل هدف، على الإسماعيلي باستاد الإسماعيلية، في إطار مباريات الدوري الممتاز.ويعود بيراميدز لاستئناف تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب الدفاع الجوي الفرعي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري والمحدد لها يوم الثلاثاء المقبل على استاد الدفاع الجوي في الجولة ٣٠ من الدوري الممتاز.

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