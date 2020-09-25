ملخص مباراة بايرن ميونخ واشبيلية في كأس السوبر الأوروبي “اختراعات فليك أخرت التتويج”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة بايرن ميونخ وإشبيلية في كأس السوبر الأوروبي 2020، ضمن مباريات اليوم الخميس 24-9-2020.

استضاف ملعب بوشكاش آرينا في العاصمة المجرية “بودابيست” لقاء بايرن ميونخ وإشبيلية، رغم محاولات الجانب الألماني نقل المباراة بسبب التخوف من فيروس كورونا المنتشر في البلاد، وسط إصرار كبير من مسؤولي اليويفا على إقامة المباراة بحضور عدد قليل من الجماهير.

وانطلق البث المباشر للقاء البايرن واشبيلية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر ، 22:00 بتوقيت السعودية ، على قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق التونسي رؤوف خليف ، بالإضافة إلى قناة سكاي إيطاليا أونو.

وتأخر فوز بايرن ميونخ بهذه المباراة حتى الشوط الإضافي الأول بسبب التجارب الجديدة التي قام بها المدير الفني للفريق “هانز فليك” حين قرر الدفع بالثنائي لوكاس هيرنانديز ونيكولاس سولي في خط الدفاع بدلاً من الثنائي المتفاهم مع باقي عناصر الفريق “ألفونسو ديفيز وجيروم بواتينج”.

ودفع هانز فليك ثمن هذه التجربة بتلقي هدف مُبكر في الدقائق الـ 15 الأولى من ركلة جزاء، تحصل عليها الكرواتي العائد لإشبيلية مؤخرًا “إيفان راكيتيتش”، ونفذها الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس بنجاح.

وتسيد بايرن ميونخ المباراة بالطول والعرض، رغم البداية المتواضعة وتلقيه لذلك الهدف، ليتمكن لاعب الوسط لايون جوريتسكا من تسجيل هدف التعديل بعد مساعدة مذهلة من روبرت ليفاندوفسكي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1، وسط تفنن غير عادي من لاعبي بايرن في إهدار الفرص السهلة أمام ياسين بونو الذي أبعد إنفراد لليفا.

وخلال الشوط الثاني انكمش إشبيلية أكثر من اللازم في الخطوط الخلفية وسمح لبايرن بالاستحواذ والسيطرة وتدوير الكرة بأريحية، ليسجل ليفاندوفسكي هدف التقدم، لكن الحكم ألغاه بدعوة التسلل بعد مراجعة تقنية الفار.

وفي الوقت الذي انتظر فيه الجميع هدف قتل المباراة من بايرن، ظهر البديل يوسف النصيري في إنفراد صريح أنقذه مانويل نوير ببراعة يُحسد عليها في الدقيقة 88.

وخلال الأشواط الإضافية قام فليك بتعديل الهفوات التي اقترفها فأخرج لوكاس هيرنانديز ووأشرك ألفونسو ديفيز، وسحب جوريتسكا ودفع بخافي مارتينيز، والأخير تكفل بتسجيل هدف الفوز برأسية جميلة بعد ارتداء تصويبة دافيد آلابا من يد ياسين بونو في الدقيقة 104.

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وأنيطت مهمة إدارة المباراة للحكم الدولي الإنجليزي أنتوني تايلور الذي أدار العديد من المباريات الهامة خلال موسم 2020/2019، ليأتي اختياره لإدارة لقاء بايرن ميونخ واشبيلية اليوم كتتويج مميز بعد موسم شاق.

وكلف تايلور بتحكيم مباراة القمة بين الإنتر وبوروسيا دورتموند في الجولة الأولى بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وأختير كذلك لإدارة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، ومباراة أولمبيك ليون ولايبزيج، وفي الأدوار الإقصائية قام بتحكيم مباراتي باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند وأتالانتا.

ولم تنجح الأندية الألمانية أو الإسبانية مع أنتوني تايلور بالموسم الماضي، حيث خسر بوروسيا دورتموند في حضوره أمام الإنتر وباريس سان جيرمان، وتعادل لايبزيج 2/2 أمام أولمبيك ليون، وتكرر الشيء نفسه مع أتلتيكو مدريد وخيتافي أمام يوفنتوس والإنتر بمجموعات دوري أبطال أوروبا وثمن نهائي الدوري الأوروبي – على الترتيب –.

ودخل بايرن ميونخ مباراة اليوم بعد شهر من تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان في نهائي لشبونة، أما إشبيلية فقد تُوج بلقب الدوري الأوروبي للمرة السادسة في التاريخ بعد فوزه على الإنتر في النهائي الذي أقيم على الأراضي الألمانية.

وسبق لبايرن ميونخ التغلب على إشبيلية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018 بنتيجة 1/2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى لقاء الذهاب في الأندلس 2/1، وتعادلا في لقاء الإياب على ملعب آليانز آرينا من دون أهداف يوم 11 أبريل.

إليكم ملخص المباراة على هيئة أحداث دقيقة بدقيقة

بايرن ميونخ 1/2 إشبيلية

???? ملعب بوشكاش آرينا (بودابيست – المجر)

???? كأس السوبر الأوروبي 2020

انتهت

بث مباشر بايرن ميونخ واشبيلية لحظة بلحظة

???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة بايرن ميونخ واشبيلية في كأس سوبر أوروبا 2020

???? أصحبكم في هذه التغطية “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365..

???? يدير اللقاء الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور الذي لم يفز معه أي فريق إسباني أو ألماني خلال الموسم الماضي، فمَن سيفرح معه؟

تشكيلة بايرن ميونخ اليوم:

مانويل نوير- دافيد ألابا – لوكاس هيرنانديز – سولي – بنجامين بافار كيميش – جوريتسكا سيرج جنابري – توماس مولر – ساني ليفاندوفسكي

تشكيلة إشبيلية اليوم:

ياسين بونو- كوندي – إيسكوديرو – دييجو كارلوس – خيسوس نافاس جوان جوردان – فيرناندو – إيفان راكيتيتش لوكاس أوكامبوس – لوك دي يونج – سوسو

0 الشوط الأول

اضغط هنا لمشاهدة أهداف مباراة بايرن ميونخ واشبيلية (صفحة مُحدثة بالأهداف فور تسجيلها)

1″ صافرة بداية اللقاء..

2″ نصف فرصة لصالح بايرن ميونخ . سيرج جنابري يقود الهجمة بتمرير كرة جميلة داخل منطقة الجزاء لكن ياسين بونو يُبعد الخطر ..

3″ فرصة أخرى لبايرن ميونخ برأسية من لايون جوريتسكا يُبعدها أحد مدافعي إشبيلية ببراعة.

5″ لوكاس أوكامبوس يحاول شن هجمة مرتدة..

6″ بداية سريعة جدًا للمباراة..

11″ ???? أووووووووووووووووووووه…ركلة جزاء لصالح اشبيلية بعد سلسلة مذهلة من التمريرات المتقنة بين عناصر الفريق.

11″ ???? الكرة وصلت عرضية إلى لوك دي يونج داخل منطقة البايرن، ليقوم بتمهيدها بالرأس نحو إيفان راكيتيتش الذي حاول تسلمها، ليتعرض لدفعة قوية جدًا من دافيد ألابا.. والحكم الإنجليزي يطلق صافرته.

11″ ???? بطاقة صفراء لدافيد ألابا

12″ ???? الحكم لم يقم بمراجعة تقنية الفار لتأكده من القرار..

12″ ⚽️ ???????? جوووووووووووووووووووووووووووول …جولاثوووو!! أوكاااااامبوس!

…جولاثوووو!! أوكاااااامبوس! 12″ ???? لوكاس أوكامبوس يضع إشبيلية في المقدمة بعد تنفيذ جيد جدًا لركلة الجزاء بباطن القدم..نوير ذهب على اليسار والكرة على اليمين..

13″ المباراة ستحلى الآن..

14″ ????????‍♂️ يااااااسين!!! الحارس الدولي المغربي إنزلق بشكل غريب جدًا داخل منطقة جزاء إشبيلية لحظة تسديد الكرة، ليسقط على ظهره..لكنه نهض بسرعة..من حسن الحظ لم يكن ليفاندوفسكي أو مولر على مقربة منه.

17″ ضغط شرس من بايرن ميونخ لتعويض الهدف ..

19″ ركلة حرة مباشر لصالح بايرن ميونخ من امام منطقة الجزاء بعد تعرض ليفاندوفسكي للعرقلة من راكيتيتش.

20″ لوك دي يونج ينقذ فرصة هدف لبايرن ميونخ بعد تمرير كيميش لركلة ثابتة على رأس “نيكولاس سولي”..

22″ ???? أوووووووووووووووه….ليفاندوفسكي يمرر عرضية في ارتفاع قاتل لدفاع اشبيلية من الجهة اليمنى، تجد توماس مولر الذي سدد بلمسة واحدة بباطن القدم لكن المدافع الفرنسي كوندي يتدخل ويبعدها ركنية في الوقت المناسب لتمر الكرة جوار القائم الأيمن بقليل..

26″ ???? بوووووووووووووووم…بنجامين بافار يصوب كرة قوية جميلة من داخل منطقة الجزاء بباطن القدم اليسرى، بعد تلقيه تمريرة من توماس مولر ، إلا أن تسديدته تنحرف جوار المقص الأيمن بقليل وسط حراسة ياسين بونو..

27″ إصابة للاعب وسط اشبيلية “فيرناندو”.. والبدلاء يستعدون على خط التماس

28″ الاستحواذ لصالح بايرن ميونخ حتى الآن..

30″ ???? أوووووووووووووه..إنفراااااااااااد صريح لروبرت ليفاندوفسكي بعد حصوله على كرة طولية في العمق الدفاعي من مانويل نوير .. لكنه يسدد في يد ياسين بونو الذي قابله مُبكرًا بخروج مثالي من المرمى.. فرصة مؤكدة للتسجيل.

34″ ⚽️ جوووووووووووووووووووووووووووول ….جوريتسكا يحرز هدف التعادل لبايرن ميونخ بتصويبة جميلة من داخل منطقة الجزاء بباطن قدمه اليمنى بعد تمهيد رهيب للكرة من ليفاندوفسكي..

….جوريتسكا يحرز هدف التعادل لبايرن ميونخ بتصويبة جميلة من داخل منطقة الجزاء بباطن قدمه اليمنى بعد تمهيد رهيب للكرة من ليفاندوفسكي.. 34″ ????????‍♂️ تسديدة جوريتسكا ذهبت صعبة على يمين بونو الذي تعرض لمضايقة وتشتيت من زملائه المتكتلين أمامه..

35″ ???? هدف ملغي لإشبيلية عن طريق لوك دي يونج بداعي التسلل

44″ هفوة غريبة من نيكولاس سولي داخل منطقة البايرن، لم يستفد منها لوك دي يونج الذي توقعها بشكل متأخر لترتطم بجسده وتعود إلى سولي ويشتتها.

45″ ???? بطاقة صفراء للاعب اشبيلية “جوردان”

47″ صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل 1/1

الشوط الثاني

45″ صافرة بداية الشوط الثاني.. دون أي تغييرات في كلا الفريقين

51″ جوووووووووووووووووووووووووووول …بايرن ميونخ يسجل الهدف الثاني بواسطة ليفاندوفسكي بعد تمريرة من توماس مولر..

…بايرن ميونخ يسجل الهدف الثاني بواسطة ليفاندوفسكي بعد تمريرة من توماس مولر.. 52″ لا!!!! الحكم يلغي الهدف بداعي تسلل ليفاندوفسكي عند تسلمه للكرة الطولية داخل المنطقة من ليروا ساني ..

53″ تقنية الفار تؤكد عدم صحة الهدف الثاني للبايرن.

53″ ❌ هدف ملغي

55″ ???? بطاقة صفراء لمدافع اشبيلية “كوندي”

56″ ???? تغييران في تشكيلة إشبيلية بنزول يوسف النصيري وأوليفر توريس بدلاً من “لوك دي يونج وإيفان راكيتيتش”..

65″ هجوم مستمر من بايرن ميونخ.. محاولات من اليمين والعمق الدفاعي، الجهة اليسرى ميتة تمامًا في غياب ألفونسو ديفيز ..

70″ ???? بطاقة صفراء للاعب وسط اشبيلية “فيرناندو”.

71″ ???? تغيير أول في صفوف بايرن ميونخ بنزول لاعب الوسط الفرنسي “توليسو” بدلاً من ليروا ساني (أحد نجوم اللقاء).

72″ ???? تغيير ثالث في تشكيلة اشبيلية بنزول “جودليج” بدلاً من سوسو الذي تراجع مردوده كثيرًا.

87″ أووووووووووووووه…يوسف النصيري يهدر هدف مؤكد في الدقائق الأخيرة من اللقاء!!

87″ النجم المغربي يوسف النصيري حصل على تمريرة بينية جميلة في هجمة مرتدة، انفرد على إثرها بمانويل نوير الذي تصدى ببراعة لتسديدة بباطن القدم من النصري.

87″ الإعادة تظهر تسبب دافيد ألابا في الانفراد الذي لاح أمام النصيري.

89″ النصيري يسدد كرة من منتصف الملعب “ساقطة” بعد مشاهدة نوير متقدم من مرماه، لكنها ذهبت قصيرة وسهلة في يد الحارس الدولي الألماني.

90″ بايرن ميونخ يستعيد سيطرته على الكرة..

90″ الحكم يضيف 4 دقائق كوقت بدل من ضائع..

90″ ???? لوكاس هيرنانديز يتلقى بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على لوكاس أوكامبوس في لعبة هجمة مرتدة جديدة لاشبيلية

94″ صافرة نهاية الشوط الثاني دون أي فرص على المرميين..

الحكم يحتكم إلى شوطين إضافيين ومن ثم ركلات جزاء إذا استمر التعادل.

الشوط الإضافي الأول

90″ صافرة بداية الشوط الإضافي الأول..

92″ أووووووووووووووووووووووه…يوسف النصيري يراوغ دافيد ألابا بمهارة فنية عالية داخل منطقة الجزاء ثم يصوب في الزاوية الضيقة ليَمد مانويل نوير ساقه اليمنى ويُبعد الكرة لترتطم في القائم الأيمن وتعود إلى نوير بشكل غريب!!!

92″ الفرصة السابقة ليوسف النصيري كانت كذلك من هجمة مرتدة… دفاع البايرن مكشوف تمامًا من دون ألفونسو ديفيز وجيروم بواتينج، لا يزال الثلاثي سولي وألابا وهيرنانديز يرتكبون هفوات كارثية في التمرير والتحضير والتغطية.

94″ ???? تغيير جديد في صفوف إشبيلية بنزول “فرانكو فاسكيز” بدلاً من جوردان

99″ ???? تغييران في صفوف بايرن ميونخ بنزول “ألفونسو ديفيز وخافي مارتينيز” بدلاً من لايون جوريتسكا ولوكاس هيرنانديز..

100″ عرررررررررضية من توماس مولر رهيبة رهيبة.. تصل إلى كيميش وهو خال تمامًا من الرقابة داخل منطقة الستة ياردات لكنه يسدد بالقدم اليمنى جوار القائم الأيسر لحارس اشبيلية..

102″ تسديدة من توليسو ضعيفة في الزاوية اليمنى الضيقة، يمسك بها بونو بسهولة.

103″ دييجو كارلوس يشتت كرة كانت في متناول يد ياسين بونو .. تذهب ركنية.. وبونو يصرخ في وجه المدافع البرازيلي !!

104″ ⚽️ جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ..مارتينيز يسجل هدف التقدم لبايرن ميونخ برأسية نموذجية بعد متابعة تصويبة دافيد ألابا!!

..مارتينيز يسجل هدف التقدم لبايرن ميونخ برأسية نموذجية بعد متابعة تصويبة دافيد ألابا!! 104″ هفوة لا تغتفر من ياسين بونو .. كان عليه إبعاد تسديدة دافيد ألابا إلى ركنية بدلاً من محاولة الامساك بالكرة على مرتين أو ابعادها بهذا الشكل أمام 3 أو 4 لاعبين من بايرن ظلوا داخل المنطقة بعد ركلة ركنية..

105″ دقيقة واحدة وقت بدل من ضائع ..

106″ بووووووووووووووووووووووم….سولي يصوب بلمسة واحدة كرة عرضية أرسلها كيميش من ركلة ركنية داخل صندوق العمليات، لكن دييجو كارلوس يُبعد الكرة من على خط المرمى برأسية..

106″ الحكم يرفض منح بايرن ركلة ركنية ويطلق صافرة نهاية الشوط الاضافي الأول.

الشوط الإضافي الثاني