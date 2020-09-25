السلامي | الرجاء كان يستحق تسجيل هدف في الوداد، وهذا هو حال الديربيات!

يقدم لكم موقع الخليج 365 ما بعد مباراة “الوداد والرجاء” في إحدى مباريات اليوم الخميس 24-9-2020 ضمن الجولة 25 من الدوري المغربي.

تحدث المدير الفني لفريق الرجاء “جمال السلامي” عن أحقية فريقه في تسجيل هدف على “الوداد” بعد انتهاء المواجهة بالتعادل السلبي والتي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأوضح السلامي أن سبب غياب الفرص في الشوط الأول بالنسبة للرجاء كان راجعًا لافتقاد السرعة وتعرض لاعبيه للإرهاق.

وجاءت تصريحات السلامي كالآتي: “لم نبدأ المباراة بالشكل المطلوب، وافتقدنا للسرعة في العديد من المواقف في الشوط الأول بسبب الإرهاق”.

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وأضاف: “ولكن الشوط الثاني تحسن الأداء وكنا الطرف الأفضل حيث فرضنا السيطرة على مجريات اللعب، وكنا نستحق تسجيل هدف”.

وعن قلة الفرص، قال السلامي مختتمًا حديثه: “هذا هو حال الديربيات، دائما تكون صعبة وقوية، الشيء الأهم، أننا ما زلنا في الصدارة، ومصيرنا بين أيدينا، هدفنا الحفاظ على هذا الامتياز في المباريات المقبلة”.

وبهذا التعادل حافظ “الرجاء” على صدارة جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، في المقابل ظل الوداد في المركز الثاني برصيد 48 نقطة.

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